我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普80歲生日辦UFC籠格鬥 斥資6000萬元 場面如古羅馬「麵包與馬戲」

高房價壓力 23歲南加青年嘆無處可逃

泰國大皇宮開放悼念長公主 民眾黑衣湧入簽弔唁冊

中央社／曼谷14日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
泰國民眾在沙哈泰沙瑪空殿內的皇家葬禮儀式上，向已故泰國公肖像前致意。（歐新社）
泰國民眾在沙哈泰沙瑪空殿內的皇家葬禮儀式上，向已故泰國公肖像前致意。（歐新社）

泰國大皇宮今天起開放民眾悼念已故長公主帕差拉吉蒂雅帕，上午已有上百名民眾聚集在大皇宮外，他們身穿黑衣進入大皇宮簽署弔唁冊表示哀悼。當局表示，大皇宮與玉佛寺從13日至19日將暫停對遊客開放。

泰國王室公告，從今天起至16日，民眾可前往大皇宮內的沙哈泰沙瑪空殿（Sahathai Samakhom Hall），在公主御像前獻花致哀，現場也設有弔唁冊供簽名悼念，但內部禁止錄影拍照。

今天上午，曼谷大皇宮外聚集上百名身穿黑衣的民眾，他們在工作人員指引下，完成登記後，分批依序進入大皇宮悼念長公主。

泰國長公主帕差拉吉蒂雅帕（Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati）11日辭世，享年47歲。她的遺體昨天送抵大皇宮。

前來悼念長公主的甘雅（Kanya），今早從曼谷北郊的暖武里府（Nonthaburi）來到大皇宮。

她雙眼泛淚說道：「我一直很愛戴長公主，從她還年輕的時候就一直關注她。得知消息後就非常難過。」她表示，自己一路看著長公主成長，因此得知開放民眾悼念後，便立刻趕來大皇宮。

泰國社福理事會理事納空（Nagorn Kraironnapoom）表示，長公主在泰國人民心中有特殊地位，也留下許多美好回憶。

他說：「她（長公主）的一生都在奉獻，始終為人民付出。泰國人民都記得她如何照顧人民、關心人民。」

與納空一同前來的蘇維查亞（Suwichaya Sakhon）則指出，長公主從不擺架子，「平易近人且熱愛泰國人民」。

泰國長公主帕差拉吉蒂雅帕曾擔任檢察官，並代表泰國參與聯合國及國際事務工作，長期投入女性受刑人權益及公益工作，她的法律專業與公益形象深植人心。

一名手捧長公主照片的婦人則表示，至今仍很難相信長公主已經離開。

她說：「雖然她已經住院3年多，但我一直期待有一天她能夠康復，哪怕只是讓人民再見她一面也好。但當我得知消息時，真的受到很大的打擊，非常惋惜。」

大皇宮外從今早開始已搭起數個棚子，並擺放數百張塑膠椅，現場也提供免費食物及飲水供民眾取用，氣氛莊嚴肅穆，秩序井然。

精華 FAQ

  • 王室公告自今天起至16日，民眾可前往大皇宮內的沙哈泰沙瑪空殿，向長公主御像獻花致哀，並在現場簽署弔唁冊表示追思。

  • 今天上午已有上百名民眾身穿黑衣前往，先在外登記後分批入內。現場設有棚子、塑膠椅與免費食物飲水，秩序良好且氣氛肅穆。

  • 她曾任檢察官，也代表泰國參與聯合國與國際事務，長期投入女性受刑人權益及公益工作，法律專業與奉獻形象深植民心。

泰國

上一則

匈牙利阻礙解除…烏克蘭入歐盟邁大步 6/15重啟談判

下一則

鯊魚襲擊頻傳 澳洲擬放寬無人機禁令監控海域

延伸閱讀

泰國長公主遺體送抵王宮 數千民眾不捨沿途送別

泰國長公主遺體送抵王宮 數千民眾不捨沿途送別
曾被看好接班泰國長公主昏迷3年病逝 王位繼承再添變數

曾被看好接班泰國長公主昏迷3年病逝 王位繼承再添變數
泰國神奇之旅

泰國神奇之旅
王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

熱門新聞

目前新加坡人均空調使用率在亞太地區名列前茅，形成空調排放升溫、進而增加冷卻需求的惡性循環。新加坡氣候示意圖。(路透資料照)

比傳統空調省電最多50% 140年降溫老技術在新加坡翻紅

2026-06-08 21:51
印度拉達克（Ladakh）9日舉行的梭吉拉隧道（Zojila tunnel）貫通儀式後，車輛駛過隧道。(美聯社)

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

2026-06-09 17:20

印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效

2026-06-10 16:36
英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02
日本高市早苗的孫子被爆到「敵國」中國留學。圖為日前她在迎接到訪的菲律賓總統小馬可仕時致詞。（路透）

日相高市早苗的孫子到中國留學 「全家最後一個知道」氣炸了

2026-06-09 02:55
澳洲柏斯東北部一處稀土礦場裡一袋袋的稀土精礦，準備出口。 （路透）

中國稀土出口卡關 日本急尋澳洲、印度替代來源

2026-06-08 12:07

超人氣

更多 >
為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」

為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」
李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光

李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光
房屋淨值超過這數字 退休生活大致無憂

房屋淨值超過這數字 退休生活大致無憂
世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向

世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向
男星金澤猝死 前女友曝對話 他疑遭潛規則「身體已透支」

男星金澤猝死 前女友曝對話 他疑遭潛規則「身體已透支」