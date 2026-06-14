烏軍加薪3成海外募兵抗俄 普亭恐被迫2次動員

圖為2月在俄烏戰爭中，札波羅熱1棟嚴重受損的公寓內部。（路透）

烏克蘭 因兵源短缺，有意大幅提高軍人薪酬並擴大海外招募；另一方面，烏方與分析人士認為，俄軍傷亡持續增加、招募動能減弱，未來不排除再次強制動員。

綜合路透、法新社報導，因應與俄羅斯交戰逾4年後面臨的兵源短缺問題，烏克蘭總統澤倫斯基 12日宣布，政府將大幅提高軍人薪酬，並尋求在海外招募更多戰鬥人員。

澤倫斯基表示，政府將把基本軍人月薪提高三分之一至3萬格里夫納（約670美元）；前線步兵平均月薪則提高至30萬格里夫納（約6700美元），遠高於目前的10萬至15萬格里夫納。此外，前線人員將獲提供新的定期合約，作戰任務合約期限分為10個月、14個月或24個月。

在招募方面，澤倫斯基表示，烏方將設立更多渠道招募外國戰鬥人員，希望由外籍人員填補步兵與突擊崗位30%至50%的空缺。自俄軍入侵烏克蘭以來，已有約1萬名來自70多個國家的外國志願者加入烏軍。

另一方面，基輔獨立報13日報導，根據基輔的看法，莫斯科正在準備徵召數萬名新兵，來填補其愈加升高的戰場兵力損失。俄羅斯2022年9月曾局部動員，徵召30萬名後備軍人，當時曾引發抗議及大量民眾出國避徵，因此若再度動員，將被視為一項重大的政治風險。

軍事分析家史提潘年科表示，自2025年底以來，俄軍傷亡規模已超過招募速度，若要維持去年相同的地面攻勢節奏，至少需要進行局部動員。而CSIS歐俄暨歐亞計畫主任柏格曼則認為，若俄羅斯最終啟動軍事動員，將顯示政權承受巨大壓力並面臨政治困境，而對俄羅斯總統普亭 而言，也將是一場高風險的政治賭注。