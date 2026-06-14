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英國正副防相請辭 怒斥「10年國防計畫預算不足」

編譯中心／綜合13日電
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英國國防大臣與副大臣請辭，英國首相施凱爾迅速任命前傘兵團軍官、曾被謔稱為「冷面死...
英國國防大臣與副大臣請辭，英國首相施凱爾迅速任命前傘兵團軍官、曾被謔稱為「冷面死神」的賈維士（圖）接任國防大臣。（歐新社）

英國國防大臣希利與副大臣卡恩請辭，引發各界對英國軍事資源枯竭的關注。兩人在辭呈中痛批政府即將出爐的國防開支計畫，認不僅預算不足，更缺乏創新思維。

英國首相施凱爾於6月11日迅速布局，任命前傘兵團軍官、曾被謔稱為「冷面死神」的賈維士（Dan Jarvis）接任國防大臣。

 中央社引述法新社整理遲未公開的英國未來10年「國防投資計畫」（DIP）部分重點，以及英軍目前面臨的資源困境。

首先是預算嚴重不足。據報導，英國國防部的預算從現在到2030年間，將面臨高達280億英鎊（約375億美元）資金缺口。希利在辭職信內痛批首相施凱爾與財政部，指責當局在「全球威脅與日俱增的當下」，未能投入足夠資源捍衛國家安全，但政府卻把國防新增預算「排在更後頭」，也就是挪到這項十年計畫的末期才撥款。

對此，施凱爾已承諾明年起將國防支出提升至GDP占比的2.5%；若工黨能在2029年舉行的大選連任，則提高到 3%，最終在2035年達到3.5%。

然而，智庫皇家國際事務研究所學者加斯卡斯直言，如此預算規模「頂多只能應付英國本土及周邊鄰近區域的軍事行動」。

其次，無人機創新跟不上。卡恩斯接受BBC專訪時批評，這份國防投資計畫「活像在研究怎麼打上一場戰爭，而不是應對下一場衝突」，而且流於「缺乏創新，也未吸取烏克蘭戰場的教訓」。

卡恩斯直言，他希望有更多資金挹注在無人系統上，因「在當今世代，數據就是彈藥」。

另據泰晤士報引述不具名軍方高層說法，這份尚未公開的計畫過於偏重軍艦、戰車和戰機等傳統「硬體」。部分官員主張，預算應優先撥給新興科技，包括AI驅動的軟體、太空與網路作戰能力、極音速飛彈及廉價無人機。

儘管這份國防投資計畫已多次延宕，但施凱爾堅稱，他會在7月7日於土耳其舉行的北約峰會前正式公布。

此外，自2022年俄國入侵烏克蘭以來，西方陣營普遍將俄國視為最緊急的威脅，中國則視為中長期隱憂。卡恩斯坦言，英國過去10年「主動選擇在世界舞台上自我限縮」。

英國國防大臣與副大臣請辭，英國首相施凱爾（中）迅速任命前傘兵團軍官、曾被謔稱為「...
英國國防大臣與副大臣請辭，英國首相施凱爾（中）迅速任命前傘兵團軍官、曾被謔稱為「冷面死神」的賈維士（左）接任國防大臣。（歐新社）

英國國防大臣與副大臣請辭，英國首相施凱爾（左）迅速任命前傘兵團軍官、曾被謔稱為「...
英國國防大臣與副大臣請辭，英國首相施凱爾（左）迅速任命前傘兵團軍官、曾被謔稱為「冷面死神」的賈維士（右）接任國防大臣。（歐新社）

精華 FAQ

  • 兩人主要不滿即將公布的十年國防投資計畫，認為預算不足、撥款時程過晚，無法因應日益升高的全球威脅，因此以辭職表達抗議。

  • 報導指出，國防部從現在到2030年恐有高達280億英鎊缺口，且新增預算多被安排在計畫後段，短期內難以補強軍力與裝備需求。

  • 批評者認為計畫過度偏重艦艇、戰車與戰機等傳統硬體，卻忽略AI、太空、網路、極音速飛彈與廉價無人機等新型作戰能力。

國防部 施凱爾

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