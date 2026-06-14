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極右政黨擋移民...「人口上限1千萬」瑞士6/14公投

編譯中心／綜合13日電
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瑞士東部格拉魯斯市掛起寫著「保護我們所愛」的變相反移民標語，鼓勵選民支持瑞士人民...
瑞士東部格拉魯斯市掛起寫著「保護我們所愛」的變相反移民標語，鼓勵選民支持瑞士人民黨所提出、把全國人口限於1000萬的公投提案。（路透）

瑞士14日舉行備受關注的全國公投，決定是否將國家人口上限設定為1000萬人。這項由右翼政黨「瑞士人民黨」（SVP）提出的提案，主張透過限制移民控制人口成長。不過，瑞士政府、國會多數議員及工商界均表態反對，警告若提案過關，恐對國家發展、經濟競爭力及與歐盟的關係造成重大衝擊。

路透報導，瑞士目前人口約910萬人。根據提案內容，政府須確保2050年前全國人口不超過1000萬人。一旦人口達到950萬，當局就必須收緊家庭團聚、居留許可及庇護申請等移民政策；若最終突破1000萬人門檻，政府更需採取包括終止與歐盟人員自由流動協定在內的措施，以控制人口增長。

SVP主張，自2002年與歐盟實施人員自由流動以來，瑞士的高薪與低稅環境吸引大量外來人口，導致當地的公共服務與住房面臨巨大壓力，犯罪率也隨之上升，因此必須透過公投來限制人口增長。

然而反對者擔憂此舉將重創瑞士經濟。瑞士目前面臨嚴重的人口老化問題，極度依賴外籍勞工來填補職缺，目前外籍人士已佔瑞士常住人口28%。由於歐盟是瑞士最重要的貿易夥伴，限制歐洲勞工流入料將動搖雙邊合作的基石，並對瑞士的經濟前景帶來巨大變數。

此外，歐盟是瑞士最重要的貿易夥伴，雙方透過多項協議維持緊密合作。分析人士指出，若瑞士因人口限制而退出人員自由流動機制，可能動搖雙邊關係基礎，甚至影響瑞士與歐洲共同市場的連結，為未來經濟前景增添不確定性。

由瑞士四大政黨組成的聯邦委員會已公開反對提案，強調瑞士需要具彈性的移民政策以維持繁榮與競爭力。此次公投結果不僅牽動移民政策走向，也被視為瑞士未來經濟發展及對歐關係的重要風向球。

精華 FAQ

  • 公投核心是是否將瑞士人口上限訂為一千萬人，並要求政府以限制移民來控制人口成長，相關措施可能涵蓋家庭團聚、居留許可與庇護政策。

  • SVP認為瑞士高薪低稅吸引大量外來人口，造成住房、公共服務與社會壓力升高，並主張藉由收緊移民政策，減緩人口與犯罪問題。

  • 反對者指出瑞士老化嚴重、仰賴外籍勞工補足人力，若限制歐洲勞工流入，將衝擊企業運作、經濟競爭力，並可能損及與歐盟的關係。

公投 瑞士 移民

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