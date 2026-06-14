土航降落撞雷達桿 機身被穿透 急疏散267客1傷

土耳其航空1架波音777客機12日降落時意外撞上天線桿，造成機身破裂。圖為土耳其航空同款班機日前自英國倫敦的希斯羅機場起飛。（路透資料照片）

據航空新聞網站AeroXplorer報導，土耳其 航空1架波音 777客機12日在土耳其南部降落時，意外撞上機場地面的雷達天線桿。機翼當場損壞，天線桿則穿透機身，客艙的氧氣罩紛紛彈出，機上267名乘客緊急疏散，至少1人受傷。

這架編號TK2430號航班的客機，12日由伊斯坦堡機場飛往安塔利亞國際機場，在降落至跑道滑行的過程中，機翼擦撞雷達天線桿，部分桿身撞飛至空中並刺穿機身，導致機艙破洞，斷桿穿入客艙內。

1名女乘客表示，「飛機落地後有東西撞破機身，女乘客驚慌，飛機蒙皮也破裂」，其他旅客則說撞擊聲讓人害怕。

航空公司表示事故原因仍在調查中，旅客的傷勢也無法確定是因為撞擊天線桿所致，亦或疏散過程中因混亂受傷。

土國交通部聲明表示，「該班機降落在機場跑道後，卻從錯誤的方向滑入滑行道，並與第一停機坪的一座地面雷達天線桿碰撞。旅客現已疏散，班機則拖往停機坪區停放」。

另據中央社引述法新社報導，印度軍方在聲明中指出，一架軍用運輸機13日在偏遠的東北部一處基地降落時墜毀，造成5名空軍人員喪生。

印度空軍在聲明中指出：「印度空軍對於在阿薩姆邦（Assam）佐黑特市（Jorhat）發生安托諾夫An-32運輸機（Antonov An-32）事故，造成5名人員折損深感遺憾。」

聲明未提及機上共有多少人，也未說明是否有生還者。不過，因未獲授權對媒體發言而要求匿名的空軍官員告訴法新社，副駕駛生還。

新德里電視台（NDTV）播出墜機現場畫面顯示濃煙滾滾，飛機明顯斷裂成數塊。

空軍稍早指出，這架蘇聯產安托諾夫An-32運輸機（Antonov An-32）當時正在執行「例行任務」，於進場降落時墜毀。

空軍強調，「已經成立調查委員會，以查明事故原因」。

An-32為雙發動機渦輪螺旋槳運輸機，特別設計用於高海拔和極端氣候環境下作業。

印度空軍約有100架An-32，用於該國最偏遠山區的軍事補給和民生援助任務。

這款運輸機上次重大事故於2019年發生在中國邊境附近的阿魯納查邦（Arunachal Pradesh），當時造成13人罹難。