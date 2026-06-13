印度空軍AN-32運輸機降落時墜毀起火 現場畫面曝光
印度空軍（IAF）一架AN-32運輸機13日上午在阿薩姆邦（Assam）焦哈特（Jorhat）空軍基地墜毀並起火。緊急應變人員已立即趕赴現場，展開滅火作業並評估事故情況。
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新德里電視台（NDTV）報導，初步報告顯示，這架AN-32運輸機在降落過程中於空軍基地範圍內墜落，墜機後引發火勢。目前墜機原因仍有待釐清，是否造成傷亡也尚不明朗。
印度空軍證實這起事故，並表示將在完成現場評估後提供進一步資訊。目前已針對AN-32墜機事故展開調查，更多細節仍有待公布。
安托諾夫AN-32是一款堅固耐用的雙發動機渦輪螺旋槳軍用運輸機，被視為印度空軍的「主力運輸機」（workhorse）。該機型最初由前蘇聯依照印度需求設計製造，可在高海拔機場及炎熱熱帶氣候等極端環境下執行任務，最多可運載7.5噸貨物、50名乘客或42名傘兵，廣泛用於偏遠地區的補給空投任務。目前約有100架AN-32在印度空軍服役。
新德里電視台指出，印度空軍數月前才發生一架蘇愷Su-30MKI戰鬥機在阿薩姆邦卡比安隆縣（Karbi Anglong）墜毀事故，導致2名飛行員喪生。
事故發生於13日上午，地點是印度阿薩姆邦焦哈特空軍基地。該機在降落過程中於基地範圍內墜落，隨後引發火勢，現場已啟動緊急應變與滅火作業。 印度空軍已證實事故，並表示會在完成現場評估後再公布進一步資訊。就目前情況看，墜機原因仍未釐清，是否造成傷亡也尚未有明確結論。 AN-32是雙發動機渦輪螺旋槳軍用運輸機，適合高海拔與炎熱環境執行任務，可運載貨物、乘員與傘兵，常用於偏遠地區補給空投，因此被視為空軍主力運輸機。
精華 FAQ
事故發生於13日上午，地點是印度阿薩姆邦焦哈特空軍基地。該機在降落過程中於基地範圍內墜落，隨後引發火勢，現場已啟動緊急應變與滅火作業。
印度空軍已證實事故，並表示會在完成現場評估後再公布進一步資訊。就目前情況看，墜機原因仍未釐清，是否造成傷亡也尚未有明確結論。
AN-32是雙發動機渦輪螺旋槳軍用運輸機，適合高海拔與炎熱環境執行任務，可運載貨物、乘員與傘兵，常用於偏遠地區補給空投，因此被視為空軍主力運輸機。
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