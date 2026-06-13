批北約像癌細胞 俄在邊境增8萬兵 普亭顧問：耐心快用盡

圖為英國與波蘭已於5月27日在倫敦簽署《諾索特條約》，英國首相施凱爾和波蘭總理圖斯克在倫敦與軍方人員合影，北約盟國此舉旨在遏制俄羅斯構成的威脅。(歐新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 北歐聯合調查顯示俄國邊境增兵約八萬，並新建多處軍事設施。

北歐聯合調查顯示俄國邊境增兵約八萬，並新建多處軍事設施。 重點二： 瑞典芬蘭入北約後，俄方在北約東翼前線加強部署與基地建設。

瑞典芬蘭入北約後，俄方在北約東翼前線加強部署與基地建設。 重點三：普亭顧問稱北約如癌症，俄國耐心將盡，可能擴大行動。

瑞典與北歐多國電視台的最新調查報導揭露，俄羅斯 在過去一年快速在與挪威及波羅的海等國接壤區域增加軍備，部署約8萬兵力。對此，俄羅斯駐北歐使館表示這是為了自我防衛；但俄羅斯總統普亭 的顧問卡拉加諾夫卻表示，北約 擴張威脅世界，俄國的耐心已快用盡，到時俄國就會擴大行動。

這份由瑞典、挪威、丹麥、愛沙尼亞4國公共電視合作的調查報導，透過衛星圖片比對並採訪軍方、政界與情報單位。報導指出，自瑞典與芬蘭2022年申請加入北約後，俄國即在芬蘭國界附近增兵，並在短短一年中，於北約東翼新前線地區由北到南新建了7處軍事建物。部署範圍涵蓋挪威、芬蘭到波羅的海國家邊界，以及與波蘭接壤的加里寧格勒，其中最靠近北約邊界的貝沙摩距離挪威邊境僅有10公里。

對於俄軍動向，瑞典軍事情報與安全局局長尼爾森向瑞典電視台表示，俄國增兵不只是為了示警，而是為了未來在更大衝突中應對北約做準備，屬於需要嚴正以對的高度威脅。瑞典國防部長約松則指出，俄國在烏克蘭戰爭中每天損失近千名兵力卻仍積極增兵，顯示其建造更強國防能力的野心，北約必須投入更多資源防衛。他表示瑞典國會各黨皆支持近期國防預算，以加速國防投資。丹麥外長拉斯穆森也對丹麥廣播公司表示，俄國已透過數位和混合攻擊手段挑釁，丹麥已準備好應對波羅的海區域可能的攻擊。

俄羅斯官方對此強烈駁斥。俄駐挪威大使柯茲尤諾夫對挪威廣播公司表示，俄國沒有意圖與興趣攻擊挪威、北約或歐洲國家，這些動作皆是被迫自我防衛的反制措施。俄駐丹麥大使巴爾賓也稱，俄國將攻擊北約的說法是捏造杜撰，目的是為北約及歐盟準備對俄戰爭提供合理化依據。

然而，普亭顧問卡拉加諾夫直言，北約應該被丟進歷史垃圾堆，其擴散就像癌症對世界有害，俄羅斯很快就會失去耐性。

芬蘭媒體報導，最新衛星影像顯示，俄羅斯正在芬蘭東側邊境約175公里處大舉動工，數十年來首次興建軍事基地，預計容納4000至6000名士兵；連同俄屬卡瑞里亞（Karelia）周邊的兵力部署，能集結地面部隊達1萬5000人

芬蘭國防部長哈卡寧則說，芬蘭對俄羅斯在鄰近地區的部署「掌握得非常清楚」，不令人意外；芬蘭和北約也在同步強化防衛能力，「芬蘭人可以放心」。

圖為2025年6月5日衛星影像顯示，在俄羅斯彼得羅扎沃茨克（Petrozavodsk）的俄羅斯基地。(路透)