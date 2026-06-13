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衛星揭伊朗逾50軍事設施受損 「蚊子艦隊」仍威脅美軍、商船

編譯中心／綜合12日電
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這張由Planet Labs PBC提供的衛星圖像顯示3月6日伊朗首都德黑蘭郊外...
這張由Planet Labs PBC提供的衛星圖像顯示3月6日伊朗首都德黑蘭郊外的帕爾欽軍事基地遭到空襲後的受損情況。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：BBC衛星查核發現伊朗51處軍事設施在美以攻勢中受損。
  • 重點二：受損範圍涵蓋空軍基地海軍設施及伊斯蘭革命衛隊據點。
  • 重點三：伊朗仍能以無人機與蚊子艦隊威脅美軍及商船航運。

英國廣播公司事實查核（BBC Verify）分析衛星影像後發現，自美伊戰爭爆發以來，50多處伊朗軍事設施在美國與以色列攻勢下受損，其中包括海空軍基地及伊斯蘭革命衛隊總部。

BBC Verify查證的影像顯示，美軍空襲導致伊朗境內各地基地受到嚴重破壞；專家發現，空軍戰機、軍艦及彈道飛彈設施均有受損狀況。

儘管如此，一些影像顯示德黑蘭似乎正趁脆弱的停火期間，修復部分關鍵飛彈陣地的隧道入口。

BBC Verify比對較早期的衛星影像，以及其他國際衛星影像供應商提供的照片，記錄到伊朗境內各地51處軍事設施受損，涵蓋空軍基地、海軍設施及伊斯蘭革命衛隊（IRGC）據點。

由於許多伊朗軍事設施高度保密，這項分析可能僅反映部分實際損害情況。國際安全防衛分析的詹氏公司估計，伊朗境內共有197個軍事與伊斯蘭革命衛隊基地。

衛星影像顯示，十幾個地點的跑道和飛機被擊中，專家認為這有助美軍取得伊朗領空的制空優勢。

在麥拉貝德國際機場，3月7日的空襲摧毀該設施軍事區至少17架飛機。美國與以色列於4月2日至17日的攻擊，則至少擊中希拉茲空軍基地13架飛機。

襲擊同時鎖定伊朗的軍艦艦隊。戰爭爆發初期，伊朗海軍總部阿巴斯海軍基地有數艘船艦和建物在攻勢中受損。

衛星影像還顯示，3月4日一艘受損船艦及港口行政設施竄出大量濃煙。科納拉克海軍基地也有多艘船艦嚴重損壞。

同時，根據衛星影像，伊斯蘭革命衛隊位於德黑蘭東郊的總部及其海軍總部似乎受到重創。

然而，專家告訴BBC Verify，儘管伊朗海空軍接連受創，德黑蘭仍有能力對美國及其區域盟友造成傷害。德黑蘭利用小型廉價無人機攻擊中東多地的基礎建設，包括數個美軍設施，並長期向俄羅斯等盟邦出口其見證者系列無人機。

蘭德公共政策學院國家安全計畫主任柯恩表示，由小型快艇組成的「蚊子艦隊」讓伊朗得以在荷莫茲海峽持續對美軍及商船構成威脅。

不過，中東政策委員會資深研究員包凱利指出，伊朗早在戰前就已陷入經濟困境，這可能妨礙德黑蘭全面重建軍力。

這張由Planet Labs PBC提供的衛星照片顯示伊朗德黑蘭郊外帕爾欽固體推...
這張由Planet Labs PBC提供的衛星照片顯示伊朗德黑蘭郊外帕爾欽固體推進劑工廠的重建工作，拍攝於2025年8月28日。（美聯社）

衛星影像顯示，伊朗持續修復並強化受損的軍事設施。圖為巴欽（Parchin）軍事設...
衛星影像顯示，伊朗持續修復並強化受損的軍事設施。圖為巴欽（Parchin）軍事設施在不同時期的變化。(路透)

精華 FAQ

  • BBC Verify比對多方衛星影像後，確認自美伊戰爭爆發以來，伊朗境內至少51處軍事設施受損，且範圍遍及空軍、海軍與革命衛隊據點。

  • 影像顯示，多個空軍基地跑道與軍機遭擊中，海軍基地的船艦和建物也受損，德黑蘭東郊的革命衛隊總部與海軍總部同樣疑似重創。

  • 專家指出，伊朗仍能動用廉價無人機攻擊中東多處目標，並以小型快艇組成的蚊子艦隊在荷莫茲海峽威脅美軍與商船，短期內難完全消除。

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