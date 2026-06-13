衛星揭伊朗逾50軍事設施受損 「蚊子艦隊」仍威脅美軍、商船
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英國廣播公司事實查核（BBC Verify）分析衛星影像後發現，自美伊戰爭爆發以來，50多處伊朗軍事設施在美國與以色列攻勢下受損，其中包括海空軍基地及伊斯蘭革命衛隊總部。
BBC Verify查證的影像顯示，美軍空襲導致伊朗境內各地基地受到嚴重破壞；專家發現，空軍戰機、軍艦及彈道飛彈設施均有受損狀況。
儘管如此，一些影像顯示德黑蘭似乎正趁脆弱的停火期間，修復部分關鍵飛彈陣地的隧道入口。
BBC Verify比對較早期的衛星影像，以及其他國際衛星影像供應商提供的照片，記錄到伊朗境內各地51處軍事設施受損，涵蓋空軍基地、海軍設施及伊斯蘭革命衛隊（IRGC）據點。
由於許多伊朗軍事設施高度保密，這項分析可能僅反映部分實際損害情況。國際安全防衛分析的詹氏公司估計，伊朗境內共有197個軍事與伊斯蘭革命衛隊基地。
衛星影像顯示，十幾個地點的跑道和飛機被擊中，專家認為這有助美軍取得伊朗領空的制空優勢。
在麥拉貝德國際機場，3月7日的空襲摧毀該設施軍事區至少17架飛機。美國與以色列於4月2日至17日的攻擊，則至少擊中希拉茲空軍基地13架飛機。
襲擊同時鎖定伊朗的軍艦艦隊。戰爭爆發初期，伊朗海軍總部阿巴斯海軍基地有數艘船艦和建物在攻勢中受損。
衛星影像還顯示，3月4日一艘受損船艦及港口行政設施竄出大量濃煙。科納拉克海軍基地也有多艘船艦嚴重損壞。
同時，根據衛星影像，伊斯蘭革命衛隊位於德黑蘭東郊的總部及其海軍總部似乎受到重創。
然而，專家告訴BBC Verify，儘管伊朗海空軍接連受創，德黑蘭仍有能力對美國及其區域盟友造成傷害。德黑蘭利用小型廉價無人機攻擊中東多地的基礎建設，包括數個美軍設施，並長期向俄羅斯等盟邦出口其見證者系列無人機。
蘭德公共政策學院國家安全計畫主任柯恩表示，由小型快艇組成的「蚊子艦隊」讓伊朗得以在荷莫茲海峽持續對美軍及商船構成威脅。
不過，中東政策委員會資深研究員包凱利指出，伊朗早在戰前就已陷入經濟困境，這可能妨礙德黑蘭全面重建軍力。
BBC Verify比對多方衛星影像後，確認自美伊戰爭爆發以來，伊朗境內至少51處軍事設施受損，且範圍遍及空軍、海軍與革命衛隊據點。 影像顯示，多個空軍基地跑道與軍機遭擊中，海軍基地的船艦和建物也受損，德黑蘭東郊的革命衛隊總部與海軍總部同樣疑似重創。 專家指出，伊朗仍能動用廉價無人機攻擊中東多處目標，並以小型快艇組成的蚊子艦隊在荷莫茲海峽威脅美軍與商船，短期內難完全消除。
精華 FAQ
BBC Verify比對多方衛星影像後，確認自美伊戰爭爆發以來，伊朗境內至少51處軍事設施受損，且範圍遍及空軍、海軍與革命衛隊據點。
影像顯示，多個空軍基地跑道與軍機遭擊中，海軍基地的船艦和建物也受損，德黑蘭東郊的革命衛隊總部與海軍總部同樣疑似重創。
專家指出，伊朗仍能動用廉價無人機攻擊中東多處目標，並以小型快艇組成的蚊子艦隊在荷莫茲海峽威脅美軍與商船，短期內難完全消除。
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