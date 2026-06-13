墨西哥13.5萬人失蹤 多與販毒有關 家屬趁世界盃求關注
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世界盃足球賽揭幕之際，數以百計墨西哥失蹤人口的家屬11日走上墨西哥市（Mexico City）街頭，藉全球矚目賽事呼籲國際社會關注失蹤案件，並批評政府在尋人工作方面無所作為。根據官方統計，墨西哥目前累計近13萬5000人失蹤。政府表示，多數案件與販毒集團有關，其中許多發生於前總統卡德隆（Felipe Calderon）推動軍事化掃毒期間。
路透報導，來自各地尋人組織、被稱為「尋人母親」（madres buscadoras）的成員，10日搭乘巴士抵達首都墨西哥市參加燭光守夜活動，並於世界盃開幕賽前在體育場周邊發起大規模遊行。
抗議者在體育場周邊圓環、通往球場的列車沿線張貼數千張失蹤者海報，並在牆面與公車站塗寫抗議標語，包括「足球回家了，那我們的孩子何時回家？」
59歲的阿吉拉（Hector Aguila）是尋人團體「希望之光」（Luz de Esperanza）成員，自2023年兒子失蹤後持續尋找至今。
他表示，家屬不僅承受失去親人的痛苦，還必須面對漫長且毫無結果的官僚程序，形同再次受害。
他在市中心的大型球迷活動現場外表示：「我們不是反對世界盃，也不是反對大家來這裡享受盛會。我們反對政府在這件事上投入數以百萬計披索，而我們卻被遺忘。」
40歲的康帕（Alexandra Campa）來自墨西哥暴力猖獗的哈里斯科州（Jalisco），她已尋找失蹤的弟弟超過一年，並參與多個尋人組織。
她說：「他們幾乎每個月都更換承辦律師，卻從來沒有解決方案，像我這樣的案件有成千上萬件。」
稍晚，一些抗議群眾拆除圍欄並與維安人員發生衝突，警方隨即在體育場周邊部署數百名鎮暴警察。
因為世界盃吸引全球目光，家屬希望藉賽事提高國際關注，迫使政府正視失蹤問題，也讓更多人看見他們長期尋親無果的處境。 政府表示，多數失蹤案件與販毒集團有關，且不少發生在前總統卡德隆推動軍事化掃毒期間，顯示暴力與治安惡化是重要背景。 抗議者在球場周邊張貼海報、噴寫標語，後來部分群眾拆除圍欄並與維安人員衝突。家屬核心訴求是政府加速尋人、給出實際解決方案。
精華 FAQ
因為世界盃吸引全球目光，家屬希望藉賽事提高國際關注，迫使政府正視失蹤問題，也讓更多人看見他們長期尋親無果的處境。
政府表示，多數失蹤案件與販毒集團有關，且不少發生在前總統卡德隆推動軍事化掃毒期間，顯示暴力與治安惡化是重要背景。
抗議者在球場周邊張貼海報、噴寫標語，後來部分群眾拆除圍欄並與維安人員衝突。家屬核心訴求是政府加速尋人、給出實際解決方案。
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