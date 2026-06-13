英國普普藝術大師88歲逝 曾獲「法國榮譽軍團勳章」

英國當代藝術家霍克尼（David Hockney）的公關人員12日表示，這位普普藝術大師昨天辭世，享壽88歲。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 英國普普藝術大師霍克尼於倫敦寓所安詳離世，享壽88歲。

英國普普藝術大師霍克尼於倫敦寓所安詳離世，享壽88歲。 重點二： 他是1960年代普普藝術代表人物，作品以鮮明色彩聞名全球。

他是1960年代普普藝術代表人物，作品以鮮明色彩聞名全球。 重點三：霍克尼曾獲英國名譽勳位，並獲法國榮譽軍團勳章肯定。

英國當代藝術家霍克尼（David Hockney）的公關人員表示，這位普普藝術大師11日辭世，享壽88歲。霍克尼是當代藝術界最具影響力和重要的人物之一，其作品以璀璨的色彩捕捉這個世界。

中央社引述法新社報導，身為1960年代普普藝術（Pop art）運動的領軍藝術家之一，霍克尼確立在全球知名畫家和素描大師的地位，並且一直堅持繪畫、實驗和展出，直到生命的盡頭。

霍克尼的公關人員波頓 表示，霍克尼在倫敦寓所「安詳離世」，波頓讚揚他是「20世紀和21世紀當代藝術中最重要的人物之一」。

波頓在聲明中還說：「他在長達70年的職業生涯和多產的作品中，擅長在影像創作中運用多媒體手法、對描繪和透視本質的知識性探索，並持續投入頌揚與描繪周圍世界。」

霍克尼於1997年獲英國授予名譽勳位（Order of the Companions of Honour），今年稍早，他成為少數獲得法國最高平民榮譽「法國榮譽軍團勳章」（legion d'honneur）的非法國公民之一。

在霍克尼辭世的消息曝光後，各界紛紛湧現悼念之詞。

藝術史學家莫里斯（Richard Morris）在社群平台X發文悼念稱：「他巨大的成就，在於讓嚴肅的繪畫看起來毫不費力。」

「他是戰後藝術家中，對視覺、空間和表現形式最持續深入探索的藝術家之一。英國藝術界痛失一位巨人。」

曾與霍克尼合辦兩次深具里程碑意義展覽的巴黎龐畢度中心（Centre Pompidou）讚揚他「無疑是當代藝術的重量級人物之一」。並說，他留下的作品依然「耀眼、生動且永恆」。

霍克尼1937年出生於英格蘭北部的西約克郡（west Yorkshire），曾就讀該地區的布拉福藝術學院（Bradford School of Art），之後前往倫敦皇家藝術學院（Royal College）就讀，並以優異成績畢業。

2018年，霍克尼知名畫作「藝術家肖像（泳池與兩個人像）」（Portrait of an Artist (Pool with Two Figures）在紐約以9030萬美元拍出，創下當時在世藝術家作品拍賣的最高紀錄。