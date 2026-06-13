英國普普藝術大師88歲逝 曾獲「法國榮譽軍團勳章」
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英國當代藝術家霍克尼（David Hockney）的公關人員表示，這位普普藝術大師11日辭世，享壽88歲。霍克尼是當代藝術界最具影響力和重要的人物之一，其作品以璀璨的色彩捕捉這個世界。
中央社引述法新社報導，身為1960年代普普藝術（Pop art）運動的領軍藝術家之一，霍克尼確立在全球知名畫家和素描大師的地位，並且一直堅持繪畫、實驗和展出，直到生命的盡頭。
霍克尼的公關人員波頓表示，霍克尼在倫敦寓所「安詳離世」，波頓讚揚他是「20世紀和21世紀當代藝術中最重要的人物之一」。
波頓在聲明中還說：「他在長達70年的職業生涯和多產的作品中，擅長在影像創作中運用多媒體手法、對描繪和透視本質的知識性探索，並持續投入頌揚與描繪周圍世界。」
霍克尼於1997年獲英國授予名譽勳位（Order of the Companions of Honour），今年稍早，他成為少數獲得法國最高平民榮譽「法國榮譽軍團勳章」（legion d'honneur）的非法國公民之一。
在霍克尼辭世的消息曝光後，各界紛紛湧現悼念之詞。
藝術史學家莫里斯（Richard Morris）在社群平台X發文悼念稱：「他巨大的成就，在於讓嚴肅的繪畫看起來毫不費力。」
「他是戰後藝術家中，對視覺、空間和表現形式最持續深入探索的藝術家之一。英國藝術界痛失一位巨人。」
曾與霍克尼合辦兩次深具里程碑意義展覽的巴黎龐畢度中心（Centre Pompidou）讚揚他「無疑是當代藝術的重量級人物之一」。並說，他留下的作品依然「耀眼、生動且永恆」。
霍克尼1937年出生於英格蘭北部的西約克郡（west Yorkshire），曾就讀該地區的布拉福藝術學院（Bradford School of Art），之後前往倫敦皇家藝術學院（Royal College）就讀，並以優異成績畢業。
2018年，霍克尼知名畫作「藝術家肖像（泳池與兩個人像）」（Portrait of an Artist (Pool with Two Figures）在紐約以9030萬美元拍出，創下當時在世藝術家作品拍賣的最高紀錄。
霍克尼是1960年代普普藝術運動的重要領軍人物之一，並以繪畫、素描與多媒體創作建立國際聲譽，被視為當代藝術界最具影響力的人物之一。 他於1997年獲英國授予名譽勳位，今年稍早又成為少數獲法國最高平民榮譽法國榮譽軍團勳章的非法國公民之一，顯示其藝術成就備受兩國肯定。 2018年，他的名作《藝術家肖像（泳池與兩個人像）》在紐約以9030萬美元成交，創下當時在世藝術家作品拍賣最高紀錄，象徵其市場與藝術價值。
精華 FAQ
霍克尼是1960年代普普藝術運動的重要領軍人物之一，並以繪畫、素描與多媒體創作建立國際聲譽，被視為當代藝術界最具影響力的人物之一。
他於1997年獲英國授予名譽勳位，今年稍早又成為少數獲法國最高平民榮譽法國榮譽軍團勳章的非法國公民之一，顯示其藝術成就備受兩國肯定。
2018年，他的名作《藝術家肖像（泳池與兩個人像）》在紐約以9030萬美元成交，創下當時在世藝術家作品拍賣最高紀錄，象徵其市場與藝術價值。
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