聖家堂最高塔落成 教宗祈福「這句話」疑暗酸川普

西班牙巴塞隆納聖家堂的「耶穌基督塔」落成，教宗祈福時，神父們聚集在聖家堂周圍。(美聯社)

西班牙巴塞隆納最知名的景點「聖家堂」，從1882年開始興建， 歷經144年，至今尚未完工。聖家堂建築師高第於1926年6月10日車禍去世，10日是他逝世100周年紀念日，教宗 良14世10日造訪聖家堂主持彌撒，為新落成的「耶穌基督塔」舉行祝福儀式，這座教堂現已成為全球最高教堂。

媒體報導，彌撒儀式結束後，煙火與燈光秀點亮聖家堂外牆，變幻的色彩映照著這座尚未完工的教堂，凸顯其高聳尖塔的壯麗輪廓。彌撒約90分鐘，600人合唱團獻唱，出席者包括西班牙國王菲利佩六世、王后雷蒂西亞和總理桑傑士。

良14世在講道時表示，聖家堂「尚未完工並非缺陷，因為這見證了一種追求；它並不代表不足，而是展現了一項我們希望持續兌現的承諾」。

教宗還呼籲和平，表示「我們不能一邊信仰耶穌一邊鼓吹戰爭；不能一邊信仰耶穌一邊殺害無辜的人」。外界認為，這番談話含蓄影射川普 總統政府的政策。

彌撒尾聲，良14世為聖家堂中央耶穌基督塔祝福。這座高塔2月封頂，使整座教堂高度達到172.5公尺(約566呎)，成為全球最高教堂建築。

聖家堂興建，預計仍需約十年才能完工，去年吸引近500萬人次參觀。

高第設計聖家堂主要靈感來自大自然，以及宗教儀式與意象。建築上可見大量精緻雕刻的樹木、花卉與果實，融合繽紛色彩、建築巧思與幾何美學。18座塔樓分別象徵聖經中的不同人物，包括使徒、福音作者與聖母瑪利亞；三座立面則描繪耶穌的一生，以及其受難與最後審判。

聖家堂工程曾因西班牙內戰與資金短缺而延宕。1936年7月西班牙內戰初期，反教權的無政府主義團體闖入聖家堂，縱火焚燒地下墓穴與高第工作室，摧毀大量設計圖稿。失落的資料後來由高第的合作夥伴重建，並協助後世建築師持續推進工程。

巴塞隆納居民一向抱怨這座城市過度擁擠，遊客太多占據過多住房，聖家堂正位於這些問題的核心。

紐約時報報導，聖家堂吸引大量遊客推高房價，未來擴建計畫可能拆除部分住宅，居民被迫搬遷。因此，這座教堂成了國家政治、地區認同、過度觀光、住房短缺和強制遷移等問題焦點。