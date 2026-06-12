聖家堂最高塔落成 教宗祈福「這句話」疑暗酸川普
西班牙巴塞隆納最知名的景點「聖家堂」，從1882年開始興建， 歷經144年，至今尚未完工。聖家堂建築師高第於1926年6月10日車禍去世，10日是他逝世100周年紀念日，教宗良14世10日造訪聖家堂主持彌撒，為新落成的「耶穌基督塔」舉行祝福儀式，這座教堂現已成為全球最高教堂。
媒體報導，彌撒儀式結束後，煙火與燈光秀點亮聖家堂外牆，變幻的色彩映照著這座尚未完工的教堂，凸顯其高聳尖塔的壯麗輪廓。彌撒約90分鐘，600人合唱團獻唱，出席者包括西班牙國王菲利佩六世、王后雷蒂西亞和總理桑傑士。
良14世在講道時表示，聖家堂「尚未完工並非缺陷，因為這見證了一種追求；它並不代表不足，而是展現了一項我們希望持續兌現的承諾」。
教宗還呼籲和平，表示「我們不能一邊信仰耶穌一邊鼓吹戰爭；不能一邊信仰耶穌一邊殺害無辜的人」。外界認為，這番談話含蓄影射川普總統政府的政策。
彌撒尾聲，良14世為聖家堂中央耶穌基督塔祝福。這座高塔2月封頂，使整座教堂高度達到172.5公尺(約566呎)，成為全球最高教堂建築。
聖家堂興建，預計仍需約十年才能完工，去年吸引近500萬人次參觀。
高第設計聖家堂主要靈感來自大自然，以及宗教儀式與意象。建築上可見大量精緻雕刻的樹木、花卉與果實，融合繽紛色彩、建築巧思與幾何美學。18座塔樓分別象徵聖經中的不同人物，包括使徒、福音作者與聖母瑪利亞；三座立面則描繪耶穌的一生，以及其受難與最後審判。
聖家堂工程曾因西班牙內戰與資金短缺而延宕。1936年7月西班牙內戰初期，反教權的無政府主義團體闖入聖家堂，縱火焚燒地下墓穴與高第工作室，摧毀大量設計圖稿。失落的資料後來由高第的合作夥伴重建，並協助後世建築師持續推進工程。
巴塞隆納居民一向抱怨這座城市過度擁擠，遊客太多占據過多住房，聖家堂正位於這些問題的核心。
紐約時報報導，聖家堂吸引大量遊客推高房價，未來擴建計畫可能拆除部分住宅，居民被迫搬遷。因此，這座教堂成了國家政治、地區認同、過度觀光、住房短缺和強制遷移等問題焦點。
聖家堂中央的耶穌基督塔於2月封頂後，整體高度達172.5公尺，正式成為全球最高的教堂建築，也象徵這座百年工程進入新階段。 教宗表示，聖家堂未完工不是缺陷，而是追求與承諾的延續；他並呼籲和平，強調不能一邊信仰耶穌，一邊鼓吹戰爭或傷害無辜者。 因為聖家堂每年吸引大量觀光人潮，推升房價與人流壓力，未來擴建還可能拆除部分住宅，讓當地居民的搬遷與過度觀光爭議再度浮現。
精華 FAQ
聖家堂中央的耶穌基督塔於2月封頂後，整體高度達172.5公尺，正式成為全球最高的教堂建築，也象徵這座百年工程進入新階段。
教宗表示，聖家堂未完工不是缺陷，而是追求與承諾的延續；他並呼籲和平，強調不能一邊信仰耶穌，一邊鼓吹戰爭或傷害無辜者。
因為聖家堂每年吸引大量觀光人潮，推升房價與人流壓力，未來擴建還可能拆除部分住宅，讓當地居民的搬遷與過度觀光爭議再度浮現。
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