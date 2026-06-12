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法國男神藝人遭逾20女控性侵 部分案件追溯至1990年代

編譯中心／綜合11日電
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法國藝人派屈克布魯埃爾10日遭控強制性交、性侵等罪，已有超過20名女性出面指控，...
法國藝人派屈克布魯埃爾10日遭控強制性交、性侵等罪，已有超過20名女性出面指控，但他否認有任何不當行為。(路透)

法國演藝圈代表人物派屈克布魯埃爾（Patrick Bruel）10日遭控強制性交、性侵害等罪，已有超過20名女性出面指控，部分案件可追溯至1990年代。67歲的布魯埃爾否認有任何不當行為。

中央社綜合法新社、英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，布魯埃爾1959年出生在阿爾及利亞，1980年代初以歌曲Marre de cette nana-là成名。他渾厚的嗓音與深邃憂鬱的外表，1990年代初期迷暈眾多歌迷，是少女雜誌封面的常客。一度引發所謂的「布魯埃爾狂熱」（Bruelmania）。

他除了擁有多張暢銷專輯，也參與演出超過30部電影，近來則在巴黎參與劇場舞台演出，是法國流行文化中舉足輕重的人物。

布魯埃爾如今卻成為揭發性騷的「MeToo」運動中，最新一名面臨調查的法國藝人。其他名人還包括以「大鼻子情聖」（Cyrano de Bergerac）一片走紅全球的法國影星傑哈德巴狄厄（Gerard Depardieu），現年77歲的他已因性侵害兩名女性遭判18個月緩刑，目前正提起上訴。

布魯埃爾本月8日遭警方拘留訊問48小時，目前已獲准交保候傳，並接受司法監督。

巴黎近郊南泰爾（Nanterre）的法官表示，布魯埃爾已遭強制性交、強姦未遂、性侵害及性騷擾等罪起訴。

南泰爾檢察官辦公室先前指出，上述罪名涉及九名受害者，案發時間介於2010至2019年間。

檢方並說，另有13人於1992至2008年間控訴他強制性交、強姦未遂、性侵害及性騷擾，相關申訴內容亦併入移交調查法官的案件卷宗中，即便「目前看來這些案件似已超過訴訟時效」。

布魯埃爾上個月在社群平台Instagram發文，堅稱自己清白，表示「從未強迫任何女性」。他的委任律師這個月8日發布聲明表示，日後將由他回答問題，並提供一切必要證據，以證明布魯埃爾的清白。

指控者之一是法國電視主持人佛拉蒙（Flavie Flament）。她上個月指控，布魯埃爾於1991年在她還未成年時對她強制性交。

她日前批評司法程序緩慢，「在我的申訴案遭媒體曝光三周之後，派屈克布魯埃爾才被警方拘留」。

精華 FAQ

  • 他被控強制性交、強姦未遂、性侵害及性騷擾等罪名。檢方指出，相關指控分別來自多名女性，時間跨度相當長，部分案件已進入司法調查程序。

  • 南泰爾檢方表示，先前已知有九名受害者，案發於2010至2019年間；另有13人指控發生於1992至2008年間，部分案件可能已逾追訴時效。

  • 布魯埃爾在社群平台表示自己清白，強調從未強迫任何女性。其律師也表示，未來將提出必要證據，證明他並無不法行為。

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