伊朗關荷莫茲 蘇伊士運河運量成長28% 收入創2年新高

荷莫茲海峽因美伊衝突而被關閉，埃及蘇伊士運河運輸量意外成長近30%；圖為船隻去年7月通過埃及蘇伊士運河。(路透)

伊朗 負責監管荷莫斯茲海峽的新機構11日證實，在伊朗革命衛隊10日晚宣布相關舉措後，這條戰略水道將完全關閉，直至另行通知。另外，荷莫茲海峽 關閉，埃及蘇伊士運河 4月運輸量意外成長28%。

中央社引述法新社報導，伊朗波斯灣海峽管理局（Persian Gulf Strait Authority）11日在X平台(前身為推特Twitter)發文說：「由於美軍在該地區的侵略行為引發緊張局勢，加上伊朗武裝部隊昨晚發表的聲明，荷莫茲海峽將關閉，直到另行通知。」

該局指出：「已獲得通行許可證的申請者請保持耐心，等待波斯灣海峽管理局的指示。」

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）和梅爾通訊社（Mehr）稍早引述伊朗革命衛隊海軍說法：「在美方敵人多次違反停火後，荷莫茲海峽將關閉，直到另行通知。」

另據商業內幕（Business Insider）報導，荷莫茲海峽因美伊衝突而被關閉，促使能源運輸轉向紅海航線，埃及蘇伊士運河收入迎來意想不到的復甦。4月共有529艘油輪經過蘇伊士運河，比去年同期增加28%。

埃及中央公共動員和統計局（CAPMAS）新數據顯示，4月經過蘇伊士運河的油輪數量激增，使運河收入來到2024年以來最高水平。4月共有529艘油輪經過蘇伊士運河，比去年同期增加28%。彭博報導，蘇伊士運河整體航運流量也增加，通過該運河的各類船隻一共1128艘，比去年同期增加14%。

荷莫茲海峽關閉讓全球能源貿易受到嚴重干擾，主要生產商被迫尋找替代航線，轉向紅海以及連接紅海和地中海的蘇伊士運河。

航運模式改變已反應在埃及財政收入上。蘇伊士運河4月收入達4.19億美元，比去年同期增加27%。這是2024年稍早葉門叛軍「青年運動」襲擊紅海商業航運船隻以來最佳單月表現。

蘇伊士運河收入與旅遊業、海外僑匯及天然氣出口，是埃及經濟支柱。然而，埃及當局估計，過去2年，與紅海局勢不穩相關的航運中斷，已使該國損失至少90億美元收入。

儘管近期蘇伊士運河航運有所復甦，但仍低於歷史常態。CAPMAS數據顯示，2023年4月有超過2300艘船通過蘇伊士運河，幾乎是今年4月的2倍。