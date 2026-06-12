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全球和平指數冰島連19冠 美排名曝光慘輸印度、古巴

編譯中心／綜合11日電
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最新發布的2026年全球和平指數（GPI）顯示，冰島蟬聯19年全球最和平國家；圖...
最新發布的2026年全球和平指數（GPI）顯示，冰島蟬聯19年全球最和平國家；圖為冰島凱夫拉維克空軍基地，一架JAS 39「鷹獅」戰鬥機在停機坪上降落。(路透)

根據最新發布的2026年全球和平指數（GPI），冰島連續19年蟬聯全球最和平國家。過去一年，冰島和平程度提升2%。敬陪末座的是俄羅斯，美國跌至第134名，主因政治不穩定指標惡化38.5%，落後印度和古巴等國。而全球和平程度在過去18年間第15次惡化，各國平均水準較前一年下滑0.7%。

中央社報導，全球和平指數根據涵蓋社會安全與治安、國內外持續衝突，以及軍事化程度等3大領域的23項定性與定量指標，對全球163個國家進行排名，每個國家的每項指標評分為1到5分，分數愈低，和平程度愈高。

報告指出，全球和平程度在過去18年間第15次惡化，各國平均水準較前一年下滑0.7%。

與此同時，全球多場暴力衝突持續延燒，包括蘇丹、烏克蘭與緬甸的戰爭都已進入第三或第四年，南亞緊張局勢升高也反映在印度與巴基斯坦為期四天的軍事衝突上，這是這兩個擁核國家自1971年以來最嚴重的武裝對抗。

此外，全球軍事支出連續第十年攀升並創下歷史新高，全球被迫流離失所人口超過1.17億人。

報告還說，光是在過去一年，就有99個國家的和平狀況惡化，僅62個國家有所改善。

隨著衝突死亡人數上升，全球軍備競賽也進一步加速。2025年全球軍事支出達2.9兆美元，按實質價格計算年增2.9%。

先進民主國家內部政治壓力同樣加劇，美國排名跌至第134位，主因政治不穩定指標惡化38.5%，美國政治暴力程度也升至1970年代以來最高水準。

亞太國家方面，新加坡是東南亞最和平的國家，以1.435分名列全球第8；日本則以1.489分排在第10名；台灣以1.751分位居第42名；南韓以1.839分名列第57；中國大陸則以2.231分排名118。

冰島已連續19年蟬聯全球最和平國家，過去一年，冰島和平程度提升2%，其中「安全與保障」領域進步4%，主要受惠於暴力示威指標改善了42.9%，而「持續衝突」方面維持不變，「軍事化」領域則小幅改善0.3%。

冰島之所以能長期穩居全球最和平國家，主要得益於未設常備軍、低犯罪率，以及高度社會凝聚力。

根據報告，排名前十的國家依序為冰島、紐西蘭、瑞士、斯洛維尼亞、愛爾蘭、奧地利、葡萄牙、新加坡、芬蘭、日本。墊底的十個國家則是俄羅斯、蘇丹、剛果民主共和國、烏克蘭、以色列、南蘇丹、阿富汗、葉門、敘利亞、馬利。

精華 FAQ

  • 冰島連續19年拿下全球最和平國家，顯示其長期維持低犯罪率與高度社會凝聚力；墊底則是俄羅斯，另有蘇丹、剛果民主共和國、烏克蘭與以色列等國排名偏後。

  • 美國跌至第134名，主要因政治不穩定指標惡化38.5%，且政治暴力程度升至1970年代以來最高水準，反映內部政治壓力與社會分歧正在加劇。

  • 報告指出，全球和平程度在過去18年間第15次惡化，去年99國變差、僅62國改善；同時軍事支出創新高、流離失所人口超過1.17億，衝突持續擴大。

冰島 俄羅斯 印度

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