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曾被看好接班泰國長公主昏迷3年病逝 王位繼承再添變數

編譯周辰陽／即時報導
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泰國公主帕差拉吉蒂雅帕昏迷超過3年後，於11日晚間過世。資料照片。(路透)
泰國公主帕差拉吉蒂雅帕昏迷超過3年後，於11日晚間過世。資料照片。(路透)

泰國王室12日宣布，昏迷超過3年的帕差拉吉蒂雅帕公主（Bajrakitiyabha）辭世。她曾被視為泰國王室最受矚目且最具成就的成員之一，本來可能在仍不明朗的王位繼承問題中扮演關鍵角色。

BBC報導，帕差拉吉蒂雅帕是泰王瓦吉拉隆功7名子女中的長女，1978年12月7日出生，母親為第一任王妃兼表妹頌莎瓦麗（Soamsawali）。她受過法律專業訓練，並於美國康乃爾大學取得兩個研究生學位，曾短暫任職於泰國駐聯合國紐約代表團，之後返回泰國，在曼谷及其他地區的檢察機關工作。

帕差拉吉蒂雅帕2012年至2014年間擔任泰國駐奧地利大使，期間與聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）建立密切合作關係，開始倡議監獄制度改革，特別關注入獄的弱勢女性。返國後，她出任UNODC東南亞法治大使，持續推動泰國刑事司法制度改革。由於該制度經常對相對輕微的毒品持有罪行判處重刑，相關改革主張受到外界關注。

2021年，瓦吉拉隆功任命她為王室私人衛隊參謀長，並授予上將軍階。由於能力出眾且深受父親信任，她長期被視為泰國王位繼承問題中的重要人選。

身為健身愛好者的帕差拉吉蒂雅帕經常參加長跑活動，但她於2022年12月帶狗運動時突然昏倒，醫師研判是心臟黴漿菌感染引發嚴重心律不整所致，自此陷入昏迷。

泰國王室13日上午發表聲明指出，帕差拉吉蒂雅帕於前一日晚間7時48分在朱拉隆功醫院過世，並表示「醫療團隊提供了最密切且最完善的照護，但她的病情仍持續惡化。」

BBC指出，依泰國傳統，王位繼承人應為男性，但1974年修憲後已允許女性繼承王位。現年73歲的瓦吉拉隆功至今尚未指定王位繼承人。國王共有5名兒子，其中與第二任妻子所生的4名王子於1996年遭剝奪王室身分後，便隨母親長期居住美國；與第三任妻子所生的迪邦功王子（Dipangkorn）目前普遍被視為王位繼承人，但外界曾質疑他是否具備履行君主職責的能力。

在泰國，王室制度仍具有極大影響力。對許多泰國保王派人士而言，無論是以女王身分繼位，或擔任攝政者輔佐迪邦功王子，帕差拉吉蒂雅帕一直被視為最有希望接替父親的人選。她的離世，也使泰國王位繼承問題持續懸而未決。由於泰國《冒犯君主罪》法律極為嚴格，相關議題幾乎無法在公開場合進行討論。

精華 FAQ

  • 她具備法律專業、外交與司法改革經驗，曾任駐奧地利大使並獲父王重用，還被授予上將軍階，因此長期被認為最有可能在王位繼承中扮演關鍵角色。

  • 她在2022年12月帶狗運動時突然昏倒，醫師研判因心臟感染引發嚴重心律不整，之後一直陷入昏迷，最終於朱拉隆功醫院過世。

  • 瓦吉拉隆功至今未正式指定繼承人，原本被外界看好的公主已逝，現階段多數人轉而注意迪邦功王子，但其能力仍受質疑，使繼承問題更添變數。

泰國 聯合國

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