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數位教科書列正式教材 日本修法通過最快2030年上路

編譯中心／綜合10日電
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日本參議院10日召開全體會議，以多數贊成表決通過「學校教育法」等修正法案。法案正式將「數位教科書」定位為正式教材，與紙本教科書具備同等效力。

中央社引述日本共同社報導，文部科學省（相當於教育部）期盼能藉此推動結合紙本與數位各自優勢的教材，引導學童學習進入更深層次。「數位教科書」預計在國小於2030年度以後，全面實施下一階段「學習指導要領」（相當於課程綱要）時正式上路。

現行制度下，法定的正式教科書僅限於紙本。目前的數位教科書只能算是「替代教材」，僅把紙本內容直接數位化並加上語音朗讀等功能，並不屬於國家審定的對象。

新制度實施後，正式教科書將分為三種類型：紙本、純數位、以及結合兩者的「混合型」，並將在國中與小學免費發放。至於學校要採用哪一種形式，則由各地方的教育委員會（類似教育局）自行選擇。

此外，透過QR Code連結的影片和音訊等內容也將納入國家審定範圍，旨在控制數量的同時，確保教材品質。

雖然導入「數位教科書」有望提升學童的學習意願，並依據個別特質落實多元學習，但另一方面也有意見指出，如何依據學童的發育階段以及學科適當調配紙本與數位的比例，還有如何避免增加教師的負擔，仍是後續需要面對的課題。

精華 FAQ

  • 這次修法把「數位教科書」正式定位為教材，法律上與紙本教科書具備同等效力，未來不再只是替代教材，而是納入正式教科書制度。

  • 新制度將正式教科書分為紙本、純數位與混合型三種，且都可在國中與小學免費發放；實際採用哪一種，則由各地方教育委員會自行決定。

  • 數位教科書預計在國小於2030年度以後、下一階段學習指導要領全面實施時上路；但仍需考量紙本與數位比例、學科適配及教師負擔問題。

日本 教育部 教育局

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