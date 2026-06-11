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印度嗆不讓一滴水流入鄰國 巴基斯坦：水資源條約仍有效

編譯中心／綜合10日電
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圖為新德里當局去年曾切斷從奇納布河（Chenab River）流向巴基斯坦的水源...
圖為新德里當局去年曾切斷從奇納布河（Chenab River）流向巴基斯坦的水源，導致下游急劇乾涸。（美聯社）

印度水利部長表示，新德里當局去年暫停一項重要條約後，印度正致力確保「不讓任何一滴水」流入鄰國巴基斯坦

中央社引述法新社報導，巴基斯坦曾表示，任何試圖改變跨境水道流量的行為都將被視為「戰爭行為」，並稱1960年的「印度河水域條約」（IWT）依然有效，因為並不存在單方面退出的機制。

水利部長巴蒂爾（C.R. Patil）9日晚間告訴印度國際亞洲新聞社（ANI）：「可以肯定的是，未來幾年內不會有任何一滴水流向（巴基斯坦）。」

巴蒂爾以印地語（Hindi）表示，在接獲總理莫迪（Narendra Modi）的「指示」後，印度正對此「積極採取行動」。

這項條約規範了六條河流的水資源使用，這些河流的源頭位於印度，但作為印度河流域的一部分流入巴基斯坦，是數億人口所賴以生存的資源。

印度河穿越印度與巴基斯坦之間極為敏感的地區，該區域位於主權存有爭議、穆斯林人口占多數的克什米爾（Kashmir），這是一塊印巴皆聲稱擁有完整主權的喜馬拉雅山區領土。

印度2025年5月指控巴基斯坦支持一場針對印控克什米爾遊客的致命襲擊後，印度已暫停其「印度河水域條約」的成員身分。巴基斯坦否認這項指控。

這兩個擁有核武的國家之後爆發一場為期四天的衝突，其間伴隨著密集的無人機、飛彈和火砲交火，導致雙方共計近70人喪生。

自此之後，水資源問題一直是雙方關係的爭議焦點

在新德里當局宣布關於契那布河（Chenab River）印度控制河段的兩項計畫後，巴基斯坦本月稍早指控印度企圖將水資源「武器化」。

今年5月，印度國營的國家水力發電公司（National Hydroelectric Power Corporation）針對一項擬議中的隧道工程發布招標公告，該工程將把契那布河的水源引流至比斯河流域。

印度電力部1月表示，在「終止印度河水域條約」之後，正在契那布河的沙拉爾電廠（Salal Power Station）進行「泥沙清除」工作。

專家指出，印度現有的水壩並不具備攔截或分流水源的能力，僅能調節其釋放流量的時間點。

切斷流量將對巴基斯坦的農業和整體經濟產生嚴重影響，但任何工程項目都需要耗時數年才會開始產生實質衝擊。

一名印控克什米爾官員表示，任何工程「在2027年中期之前都不可能動工」，且至少需要五年時間才能完工。

精華 FAQ

  • 印度水利部長表示，在總理莫迪指示下，印度正積極採取行動，未來幾年內不會讓任何一滴水流向巴基斯坦。

  • 巴基斯坦主張1960年印度河水域條約沒有單方面退出機制，因此即使印度宣布暫停參與，條約法律效力仍然存在。

  • 專家指出，印度現有水壩多半只能調節放水時間，難以直接攔截或分流；且相關工程至少要到2027年後才可能動工，五年後才見效。

印度 巴基斯坦

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