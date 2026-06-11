北愛爾蘭分裂傳統 抗爭勢力轉化反移民 民宅、車輛遭縱火

在北愛爾蘭反移民抗議者，10日與警方發生衝突，垃圾桶內燃起大火，紛爭迫使部分居民逃離家園。(路透)

英國北愛爾蘭貝爾法斯特一起持刀攻擊案引發反移民 暴力事件，警方起訴一名蘇丹籍男子後，數以百計蒙面抗議者在多處縱火焚燒民宅與車輛，並與警方爆發衝突，迫使部分居民逃離家園。

北愛爾蘭的白種人占人口96.6%，比率高於英格蘭、威爾斯、蘇格蘭，庇護 申請人僅2379人，占全英庇護申請人的2%。惟連續三年夏天爆發情況類似的嚴重反移民衝突，專家認為事關當地潛在的社會分裂歷史。

明報報導，2025年6月，北愛爾蘭巴利米納鎮（Ballymena）因兩名羅馬尼亞少年意圖強姦一名少女，觸發持續數天針對移民的騷亂和縱火。2024年8月，北愛也因英格蘭紹斯波特（Southport）跳舞班兒童三死八傷案，而掀起反穆斯林暴力示威。

Politico引述分析指出，貝爾法斯特內部的衝突已根深柢固，且存在特殊的社會分裂和準軍事傳統，尤其是在最貧窮的支持留英新教徒聚居地。

9日的暴力衝突，幾乎都發生於仍由其一被取締的統派組織「阿爾斯特防衛協會」（UDA）及其準軍事組織勢力範圍。那些統派組織過去是抵禦信奉天主教的愛爾蘭民族主義人士，如今變為對抗以亞裔和非裔為主的移民。

路透報導，稍早一段在網路上瘋傳的影片顯示，有一名30歲蘇丹籍男子涉嫌在貝爾法斯特（Belfast）北部持刀攻擊，導致一人頸部與頭部重傷，社會緊張情緒隨之升高。行凶者目前已因謀殺未遂遭羈押。

數以百計抗議者10日晚在北愛爾蘭各地與警方發生衝突，並縱火焚燒車輛。英國廣播公司（BBC）播出的畫面顯示，警方協助一家人從起火的屋子撤離。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）抨擊貝爾法斯特北部發生的持刀攻擊事件「令人作嘔」；當局目前尚未朝恐怖攻擊方向偵辦。

在此之前，英國各地多次爆發反移民抗議與騷亂，民粹主義政黨指責英國的庇護政策允許危險分子入境，北愛爾蘭去年一起性侵案也引發反移民暴動。

北愛爾蘭主要政黨領袖共同發聲，譴責此次攻擊事件，並呼籲民眾保持冷靜，強調暴力攻擊只會進一步傷害社會。

「衛報」（The Guardian）報導，受害者的家屬10日呼籲社會保持冷靜：「我們對親人遭受如此可怕攻擊感到極度心碎。這對我們全家都是極大的打擊，目前我們首要之務就是陪伴在他的身邊，幫助他康復。」

他們強調，「不歡迎」以動亂和分裂回應這起攻擊。