美伊、俄烏戰曝「修昔底德陷阱」過時？學者評台灣一事不如伊朗烏克蘭

烏克蘭士兵5月在烏克蘭哈爾科夫附近，朝俄軍陣地發射火砲。（美聯社）

華爾街日報9日報導，近年俄烏戰爭與美伊衝突顯示，傳統「強者為所欲為、弱者只能承受」的邏輯正受到挑戰。隨著無人機與低成本精準武器改變戰場型態，加上國家與民眾的抵抗意志，征服戰爭已過時，軍事強權難憑壓倒性武力迅速征服對手；中國在評估是否武力犯台時，也正密切研究這些經驗。

現為學者、曾任新加坡駐聯合國 大使的考西坎（Bilahari Kausikan）並點名台灣不如烏克蘭 或伊朗 ，未必擁有足夠的抵抗意志，因為北京越來越成功削弱台灣人的決心。他說，「台灣從烏克蘭身上學到的經驗是錯誤的。不是民主國家會幫助其他民主國家。烏克蘭人是先幫助自己，其他人才願意援助他們」。

即使美軍消耗大量遠程彈藥、重創伊朗領導層，仍未能取得戰略勝利，伊朗至今仍能封鎖荷莫茲海峽，並持續向以色列及波灣國家發射飛彈。另一方面，儘管美國一年多前停止援助烏克蘭，並施壓基輔割讓頓內次克地區，烏克蘭不但沒有崩潰，反而守住前線，並持續打擊俄羅斯本土。即使是世界最強軍事強權，也未必能取得決定性勝利。

華爾街日報指出，無人機與低成本精準飛彈等技術進步，正大幅縮小小國與軍事強權的差距，中國也正密切觀察這些變化。

拉脫維亞外交部長布拉熱（Baiba Braže）認為，烏克蘭之所以能站穩腳步，很大程度來自技術優勢。

中國國防部安全合作中心前主任、現任清華大學研究員的退役大校周波表示，中國最大的收穫應是要向俄羅斯學習現代無人機作戰經驗。他坦言，中國雖是全球最大無人機生產國，但實戰經驗有限。

義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）認為，過去那種入侵並占領一個國家的征服型戰爭，「已不再可想像」。他指出，只要國家人民擁有足夠韌性與抵抗意志，即使雙方實力懸殊，也很難被征服。俄烏如此，美伊如此，就連以色列即使只是面對一座城市加薩，對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的行動也尚未成功。

荷蘭國防參謀長艾赫爾斯海姆（Onno Eichelsheim）表示，若無法在開戰頭2周迅速取勝，戰爭往往會陷入難以突破的僵局。

考西坎認為，古希臘史家修昔底德「強者為所欲為、弱者只能承受」的說法過於粗糙、宿命，假如這句話為真，新加坡這樣的小國早就被鄰國吞併了。他認為，即使處境艱難，所有國家都擁有自己的主體性（agency），但這跟你是否有智慧認清自己的主體性，並有能力去行使，是兩回事。

考西坎質疑台灣行使主體性的意志。他提到，台灣由反對黨主導的國會5月通過規模較小的250億美元特別軍事支出方案，刪減部分國產無人機及不對稱作戰能力經費，而反對黨新領袖鄭麗文也曾拜會中國國家主席習近平，並採取較為和緩的對中立場。

此外，菲律賓與北京也存在爭端，並可能和台灣一樣面臨抵抗意志不足的挑戰。菲律賓國防部長鐵歐多洛指出，民眾長期與衝突現實隔絕，社會瀰漫被動的和平文化，但和平仍須仰賴強大的安全與防衛能力。

加拿大總理卡尼主張，加拿大等中等強國必須彼此合作，避免受制於美中等全球霸權；歐洲國家、亞洲民主國家與加拿大近來也強化軍事、經濟與安全關係。

法國政治學者坦澤（Nicolas Tenzer）指出，中等強權單獨難以抗衡強權，但若團結一致，仍能在軍事與國際法層面保有行動空間。