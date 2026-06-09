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貿易戰激化 義大利貿協主席：中國像火車朝我們撞來

中央社羅馬9日專電
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義大利外貿投資協會主席佐帕斯指出，義大利企業目前對中國的貿易戰「還沒輸」，或許還...
義大利外貿投資協會主席佐帕斯指出，義大利企業目前對中國的貿易戰「還沒輸」，或許還有5到10年時間因應，因為雙方在「品牌和科技」定位方面存在差異，消費者需要時間來發現和接受新的亞洲產品。圖為米蘭時尚精品專賣店。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：義大利貿協主席警告，中國低價產品正加速衝擊義國企業。
  • 重點二：他認為義大利仍有五到十年調整，但必須加快因應步伐。
  • 重點三：政府與企業應擴大出口市場，維持競爭力並投資研發。

歐盟與中國貿易競爭激化，義大利外貿投資協會（Italian Trade & Investment Agency）主席佐帕斯今天警示，義大利企業必須加快腳步因應對中國的貿易戰，「中國像一列正朝我們撞過來的火車。」

佐帕斯（Matteo Zoppas）今天接受義國財經大報「24小時太陽報」（Il Sole 24 Ore）訪問指出，義大利企業目前對中國的貿易戰「還沒輸」，或許還有5到10年時間因應，因為雙方在「品牌和科技」定位方面存在差異，消費者需要時間來發現和接受新的亞洲產品。

不過佐帕斯警告，義大利企業必須加快腳步因應，「如果我們繼續保持這種趨勢，消費者最終會習慣中國製產品，因為價格更低。」

佐帕斯說，中國曾經是代工生產商，如今則成為生產專家，中國商品不僅與西方競爭，甚至在許多情況下取代西方產品，需要了解這種現象背後的關聯與結構性因素。

「令人擔憂的不僅是義大利對中國出口減少，還有中國產品在其他市場取代義大利產品的潛在能力。」佐帕斯表示，先前中國要使用義大利科技，如今中國已發展出自身的創新、研發和設計能力。」

他分析，目前在義大利市場，部分中國產品品質不錯但知名度不夠高，消費者體驗也尚未建立起足夠品牌認知，然而嘗試的人會愈來愈多，且消費者會意識到中國商品價格便宜30%，「目前我們仍領先一步，但我們必須謹慎行事、加快步伐，這是個漸進式現象。」

談到中國低價競爭對義大利企業帶來的困境，佐帕斯說，義大利廠商需要重訂價格，否則會失去客戶，為避免銷量下滑，企業家紛紛自掏腰包，銷量成長得益於折扣、促銷活動，但背後代價是犧牲了在行銷、研發上的投資。

他說明，義大利政府必須鞏固現有市場地位並支持創業家，將目光投向需求與機會最大的地區，「我們目標是維持出口量，將年出口額提升至7000億歐元（約新台幣25兆5000億元）。」這些都包含在外交部出口計畫中，此外除了開拓新市場，義大利還可以針對現有市場採取多種不同策略。

佐帕斯指出，目前只有12萬至13萬家義大利企業從事出口業務，市場潛力巨大，協會已加強推廣力度，正是在這樣的時代背景下，中小企業尤其需要切實可行的解決方案來應對關鍵問題。

精華 FAQ

  • 他把中國比喻成一列正朝義大利撞來的火車，強調低價、品質與技術進步正形成強大壓力，若不加快調整，義國企業將逐步失去客戶與市場。

  • 佐帕斯認為義大利企業目前還沒有輸，可能還有五到十年可調整，因為品牌與科技定位仍有差異，但若消費者習慣中國製產品，情勢會更不利。

  • 他主張政府要鞏固既有市場、協助創業家開拓高需求地區，企業則應重訂價格並加碼研發與行銷，避免只靠折扣促銷而削弱長期競爭力。

歐盟 貿易戰 義大利

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