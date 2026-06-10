川普曾嗆阻攔… 美加造價47億美元跨國大橋 本周通車
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加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，連接加美兩國的戈迪豪國際大橋將於本周正式通車。美國總統川普今年2月曾揚言阻止通車，除非美國能獲得合理補償。
中央社引述法新社報導，以已故加拿大籍北美職業冰球聯盟（NHL）傳奇球員命名的戈迪豪國際大橋（Gordie Howe International Bridge），2018年動工，預計今年稍晚通車。
這座大橋造價高達47億美元，連接加拿大安大略省（Ontario）與美國密西根州（Michigan）。
然而，川普今年2月堅稱美國應擁有這座大橋「至少一半」的所有權，他當時更表示，在美國獲得合理補償前，他不會允許大橋通車，並控訴加拿大在造橋過程中「幾乎」未使用任何美國產品。
不過，根據溫莎-底特律大橋管理局（Windsor-Detroit Bridge Authority）發布的說明，這座大橋由加拿大全額出資興建，建成後將由加拿大聯邦政府與密西根州政府共同擁有。
卡尼9日在首都渥太華（Ottawa）表示，戈迪豪國際大橋預計「本周末」通車，並稱此為「好消息」，這不僅是「兩國合作的象徵，更是具體的事實」。
加拿大總理卡尼表示，戈迪豪國際大橋預計在本周末正式通車，這座跨越加美邊境的大橋已接近完工，象徵兩國交通連結再向前一步。 戈迪豪國際大橋連接加拿大安大略省與美國密西根州，總造價高達47億美元。該橋2018年動工，屬於加美邊境重要基礎建設。 川普今年2月曾聲稱美國應擁有至少一半所有權，並表示在獲得合理補償前不會允許通車，同時批評加拿大施工時幾乎未使用美國產品。
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加拿大總理卡尼表示，戈迪豪國際大橋預計在本周末正式通車，這座跨越加美邊境的大橋已接近完工，象徵兩國交通連結再向前一步。
戈迪豪國際大橋連接加拿大安大略省與美國密西根州，總造價高達47億美元。該橋2018年動工，屬於加美邊境重要基礎建設。
川普今年2月曾聲稱美國應擁有至少一半所有權，並表示在獲得合理補償前不會允許通車，同時批評加拿大施工時幾乎未使用美國產品。
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