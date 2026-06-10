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川普曾嗆阻攔… 美加造價47億美元跨國大橋 本周通車

編譯中心／綜合9日電
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連接美國密西根州和加拿大安大略省的戈迪豪國際大橋本周正式通車。(路透)
連接美國密西根州和加拿大安大略省的戈迪豪國際大橋本周正式通車。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：戈迪豪國際大橋將於本周末正式通車，連接加美兩國邊境。
  • 重點二：該橋造價高達47億美元，2018年動工，預計今年稍晚啟用。
  • 重點三：川普曾要求美方取得一半所有權，並揚言未補償前阻止通車。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，連接加美兩國的戈迪豪國際大橋將於本周正式通車。美國總統川普今年2月曾揚言阻止通車，除非美國能獲得合理補償。

中央社引述法新社報導，以已故加拿大籍北美職業冰球聯盟（NHL）傳奇球員命名的戈迪豪國際大橋（Gordie Howe International Bridge），2018年動工，預計今年稍晚通車。

這座大橋造價高達47億美元，連接加拿大安大略省（Ontario）與美國密西根州（Michigan）。

然而，川普今年2月堅稱美國應擁有這座大橋「至少一半」的所有權，他當時更表示，在美國獲得合理補償前，他不會允許大橋通車，並控訴加拿大在造橋過程中「幾乎」未使用任何美國產品。

不過，根據溫莎-底特律大橋管理局（Windsor-Detroit Bridge Authority）發布的說明，這座大橋由加拿大全額出資興建，建成後將由加拿大聯邦政府與密西根州政府共同擁有。

卡尼9日在首都渥太華（Ottawa）表示，戈迪豪國際大橋預計「本周末」通車，並稱此為「好消息」，這不僅是「兩國合作的象徵，更是具體的事實」。

精華 FAQ

  • 加拿大總理卡尼表示，戈迪豪國際大橋預計在本周末正式通車，這座跨越加美邊境的大橋已接近完工，象徵兩國交通連結再向前一步。

  • 戈迪豪國際大橋連接加拿大安大略省與美國密西根州，總造價高達47億美元。該橋2018年動工，屬於加美邊境重要基礎建設。

  • 川普今年2月曾聲稱美國應擁有至少一半所有權，並表示在獲得合理補償前不會允許通車，同時批評加拿大施工時幾乎未使用美國產品。

川普 加拿大 NHL

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