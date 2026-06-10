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57歲男遭棄珠峰6天奇蹟生還康復中 尼泊爾登山界促徹查

編譯中心／綜合9日電
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達瓦．雪帕脫離聖母峰惡劣環境而生還獲救，醫護人員日前將他以空中後送方式送到加德滿...
達瓦．雪帕脫離聖母峰惡劣環境而生還獲救，醫護人員日前將他以空中後送方式送到加德滿都。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：57歲尼泊爾登山客達瓦雪帕珠峰失蹤六天後奇蹟生還。
  • 重點二：他靠少量巧克力、零食與冰塊撐過缺氧嚴寒等待救援。
  • 重點三：尼泊爾登山界認為救援延誤有疏失，要求政府徹查責任。

家屬9日表示，一名遭到遺棄、花六天自行脫離珠穆朗瑪峰(Mount Everest，珠峰)惡劣環境而生還獲救的尼泊爾登山客，已經從加護病房轉到普通病房，身體正在逐漸康復。當地登山界要求徹查這起事件。

中央社引述法新社報導，他令人難以置信地生還讓眾多登山客為之振奮，但是家人和登山界卻因他沒有更早被發現而不滿。

57歲的達瓦．雪帕（Dawa Sherpa）於春季登山季尾聲的5月30日，在全球最高峰上段斜坡的惡劣環境下失蹤。

他本月4日上午被發現正朝基地營（Base Camp）匍匐前進後，被以空中後送方式送到加德滿都，醫師為他治療凍傷、嚴重脫水和大腿骨折等傷勢。

親屬努魯．雪帕（Nuru Sherpa）說：「他已經從加護病房轉到普通病房，仍在持續治療。他現在可以開口講一點話，也可以進食。醫生正在觀察他手腳恢復的情況。」

受困在氧氣極度稀薄的珠穆朗瑪峰「死亡地帶」附近，達瓦．雪帕表示，他在幾乎沒有食物和飲水情況下，在那裡熬過好幾天。

他5日在病床上接受英國廣播公司（BBC）尼泊爾語網訪問時說：「我以為自己會這樣死去。我沒有迷路，只是氧氣用完後落到後面。氧氣用盡後，我就無法繼續下撤。」

「前兩天我什麼都沒吃，後來開始咀嚼冰塊，牙齒都痛了，但還是硬咬著冰塊。」他靠口袋裡僅有的幾塊巧克力和零食存活。

達瓦．雪帕在當地登山圈有希拉瑞（Hillary）的暱稱，這是因為紐西蘭傳奇登山家愛德蒙．希拉瑞（Edmund Hillary）而得名。

被尼泊爾的珠穆朗瑪峰登山動線制定和廢棄物清理團隊薩迦瑪塔汙染控制委員會（Sagarmatha Pollution Control Committee）人員發現時，他還在以爬行方式，朝基地營緩慢前進。

珠穆朗瑪峰登頂者協會（Everest Summiteers Association）理事長馬雅．雪帕（Maya Sherpa）9日說：「本案存在疏失，必須展開調查，查明到底發生什麼事，以免憾事重演。」

尼泊爾登山協會（Nepal Mountaineering　Association）則呼籲，政府應成立專案小組徹查這起事件。

據報導，今年珠穆朗瑪峰登山季期間已有至少五名登山客不幸罹難。

精華 FAQ

  • 他在春季登山季尾聲失聯後，靠著僅有的巧克力、零食與冰塊撐過六天，最後被搜救人員發現正朝基地營爬行，隨即空運送醫。

  • 他身處氧氣極度稀薄的死亡地帶附近，幾乎沒有食物與飲水，並出現凍傷、嚴重脫水及大腿骨折等傷勢，生命一度岌岌可危。

  • 因為家屬與登山界認為，他被發現得太晚，可能存在救援或管理疏失；為避免類似憾事重演，因此呼籲政府成立專案小組徹查。

尼泊爾

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