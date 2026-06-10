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逾1/4參賽國民眾遭美嚴限入境 球迷怒：不是我們的世盃

編譯中心／綜合9日電
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在伊拉克首都巴格達薩德爾城，支持國家隊進入本屆世界盃決賽，巨型壁畫有國家足球員的...
在伊拉克首都巴格達薩德爾城，支持國家隊進入本屆世界盃決賽，巨型壁畫有國家足球員的畫像。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美加墨世界盃開幕，多國球迷卻因美國入境限制無法赴現場觀戰。
  • 重點二：BBC分析顯示，逾四分之一參賽國球迷面臨禁令或高拒簽率。
  • 重點三：伊拉克、約旦等國球迷簽證屢遭拒，被批世界盃不該設隱形門檻。

美加墨世界盃11日揭幕，但川普政府的限制入境政策，已剝奪多國球迷親身到美國觀戰的機會，引發批評。有球迷怒言：「這屆世界盃不是我們的。」亦有球迷認為，一個不願接待參賽球隊球迷的國家，根本沒有資格辦世界盃。

港媒明報引述英國廣播公司（BBC）分析數據報導，48個世界盃參賽國中，逾四分之一國家的球迷正面臨美國入境禁令或嚴苛的簽證限制。11個參賽國公民的被拒簽率逾4成，高於B1商務及B2旅遊簽證34%的整體平均拒簽率，涉及國家包括埃及、加納、伊朗、塞內加爾、約旦及剛果民主共和國等。

伊拉克繼1986年後再度晉身決賽周，球迷阿德南已購票準備現場支持球隊，卻遇上重重阻礙。美國以安全憂慮為由暫停在伊拉克境內的領事服務，他專程赴約旦申請簽證，惟使館告知服務不涵蓋非約旦公民。門票及旅費合共耗去約1800美元，最終卻未能取得簽證。

川普頒布的旅遊及移民禁令涵蓋39國，當中海地、伊朗、塞內加爾及象牙海岸晉身決賽周，其公民被禁止申請B類（ B-1/B-2）訪客簽證。42個富裕國家公民享有美國免簽待遇，可網上申請電子旅行授權（ESTA），非洲國家無一在列；其餘球迷須付185美元申請B類簽證並親身面試。

約旦球迷協會主席卡斯指出，約旦人申請赴美簽證57%遭拒。他攜逾42份文件親身面試，申請仍告失敗。他怒言：「這屆世界盃不是我們的，是他們的世界盃，不是阿拉伯人的。連球迷協會主席都遭拒，還有誰能獲批？」

移民律師阿塔拉直言：「簽證制度是世界盃的隱形守門人。FIFA可出售門票，但美國政府決定誰能獲得簽證，而美國海關及邊境保衛局（CBP）決定誰可真正入境。」

精華 FAQ

  • 因美國的旅遊與移民限制、簽證高拒簽率及入境禁令，使不少參賽國球迷即使買好門票，也無法親赴現場支持球隊，因而覺得被排除在外。

  • 報導稱48個參賽國中，逾四分之一球迷受限；埃及、加納、伊朗、塞內加爾、約旦、剛果民主共和國等國拒簽率逾四成，遠高於整體平均。

  • 移民律師指出，簽證制度是世界盃的隱形守門人：FIFA可賣票，但美國政府決定誰能拿到簽證，CBP再決定誰能真正入境觀賽。

埃及 世界盃 簽證

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