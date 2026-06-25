李在明打臉日媒放風 拒深化軍事合作「日本須誠摯道歉」

南韓總統李在明(右)8日表示，明確排除南韓擴大與日本軍事合作關係的可能性；圖為日本首相高市早苗（左）5月19日與李在明在南韓安東會面時合影。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 李在明拒絕近期與日本深化軍事合作，反對簽署ACSA。

李在明拒絕近期與日本深化軍事合作，反對簽署ACSA。 重點二： 他要求日本先誠摯道歉，並解決殖民與歷史遺留問題。

他要求日本先誠摯道歉，並解決殖民與歷史遺留問題。 重點三：韓方認為民意保守，短期內難接受日韓軍事後勤協定。

日媒近日放風日韓兩國將簽「物資勞務相互提供協定」（ACSA），南韓 總統李在明 8日在青瓦台舉行就任一周年記者會，他在會上明確排除南韓近期擴大與日本 軍事合作關係的可能性。報導，被問及為何不能與日本的軍事合作，李在明以「施暴者要求言和」作比喻，堅持認為在此之前，韓日雙方需解決歷史遺留問題，日本必須向南韓誠摯道歉。

根據韓聯社及港媒文匯報綜合外電報導，韓日擴大軍事合作的焦點在於ACSA，這是一種軍事後勤支援機制，旨在簡化合作各國在聯合行動、維和任務或緊急情況下，相互提供燃料、彈藥、食品和運輸等物資及勞務。5月30日，南韓國防部長官安圭伯在新加坡出席香格里拉對話會期間，與日本防衛大臣小泉進次郎舉行會談，討論了兩國可能簽署ACSA的事宜。

不過在記者會上，被日本記者問及對ACSA的看法時，李在明直接說：「我告訴（日本首相高市早苗），考慮到當前南韓的國民情緒，南韓很難接受這項協定。對於這樣一份協定，如今的南韓民眾一定會想：『他們到底在說什麼？』儘管我認為協定有現實必要性。但如果我說出來，我肯定會挨轟。所以請理解我們的立場。」

就解釋為何南韓尚不能擁抱與日本的軍事合作，李在明舉例稱，這就像一名男子被毆打留醫後，施暴者卻要求他握手言和：「我們明明是被拳頭打傷了。雖然雙方可以表面上友好相處，但真的能完全合作嗎？只有問題本質得到徹底解決，才能建立真正的韓日關係。要成為真正的朋友，施暴者必須真心道歉，並保證下不為例。」

日本在1910年至1945年期間殖民朝鮮半島，留下的傷痕從未完全癒合。領土主權、強迫勞動和慰安婦等歷史問題長期積怨，一直困擾韓日兩國關係。李在明據此說：「這一切與金錢或賠償無關，完全是情感問題。韓美日、韓日軍事合作問題特殊。我認為從長遠而言，東北亞的安全問題應該朝向多邊安全機制發展。但目前仍有需要謹慎處理的方面。」

早在2012年，應美方要求，時任南韓政府曾試圖與日本簽署ACSA，但在簽署儀式前幾個小時，由於公眾強烈抗議，協議未能簽署。兩國於2016年簽署「軍事情報保護協定」，但並未簽署ACSA，韓方還在2019年的雙邊貿易爭端中，威脅要中止該協定。香格里拉對話會後，多間日媒宣稱日韓兩國將簽署ACSA，但很快遭到南韓國防部發言人斷然否認。

南韓軍事研究所高級研究員金烈洙表示，過往種種痛苦經歷，讓韓方認為近期難以將深化對日軍事合作的議題擺上枱面。南韓國家戰略研究院歐亞研究中心主任杜鎮浩分析稱：「高市政府相信，如今是兩國簽署ACSA的合適時機。但歷史恩怨仍是障礙，許多南韓人懷疑日本的動機，認為日本自衛隊會以此類協定為幌子重返朝鮮半島。」

南韓國防大學教授鄭漢範也稱：「考慮到日本過去的錯誤行為，許多南韓人仍然對其合作承諾保持懷疑。如果有人曾為自己的錯誤道歉，但轉頭就忘記了，甚至第二天就否認道歉，你如何能信任他們？」

南韓國家戰略研究院歐亞研究中心主任杜鎮浩分析稱：「高市政府相信，如今是兩國簽署ACSA的合適時機。但歷史恩怨仍是障礙，許多南韓人懷疑日本的動機，認為日本自衛隊會以此類協定為幌子重返朝鮮半島。」