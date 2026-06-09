我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

九旬亞裔翁夜校苦讀 來美時已半百、不諳英語仍獲文憑

最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊

北愛爾蘭驚傳持刀攻擊1人重傷 蘇丹籍男子遭逮捕

中央社／貝爾法斯特9日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：北愛爾蘭貝爾法斯特北部發生持刀攻擊，一名40多歲男子重傷。
  • 重點二：警方逮捕30歲蘇丹籍男子，並以謀殺未遂罪名將其羈押。
  • 重點三：事件影片在網路瘋傳，加上英國社會緊繃，已引發示威抗議。

北愛爾蘭警方今天逮捕一名蘇丹籍男子，指控他昨天深夜涉嫌在貝爾法斯特北部持刀攻擊，導致1人重傷。這起事件影片在網路上瘋傳，引發示威抗議聲浪。

路透社報導，北愛爾蘭助理警察局長韓德森（Ryan Henderson）宣布此案為「重大事件」，並在記者會上表示：「我理解昨晚的蓄意謀殺事件，會讓民眾產生從恐懼到憤怒等各種複雜情緒。」

韓德森表示，受害者為一名40多歲男性，他在這起「殘暴」攻擊中，眼睛遭受重創，臉部及背部也遭砍傷，警方隨後在現場尋獲一把涉案菜刀；涉嫌犯下此案的30歲蘇丹籍男子，目前已因謀殺未遂遭到羈押。

警方表示，據了解，這名嫌犯住在案發地點附近，他向當局以庇護為由申請居留後，於2023年9月獲准在英國居留。他於同年2月搭乘巴士從都柏林（Dublin）抵達貝爾法斯特，而搭乘巴黎（Paris）飛往都柏林的班機日期不詳。

這起事件目前雖未被定調為恐怖主義事件，但發生時間點極為敏感，因為英國社會正因另一起事件而高度緊繃。先前一名學生在遭刺傷、性命垂危之際，到場的警方竟聽信兇手謊稱「遭種族歧視」，反將被害學生上銬，導致學生傷重身亡，引發全國公憤。

目前群眾正號召於今晚發起抗議。警方允諾將在全區加強警力巡邏部署。

精華 FAQ

  • 受害者是一名40多歲男子，遭到持刀攻擊後眼睛重創，臉部與背部也被砍傷。警方在現場找到涉案菜刀，並將案件列為重大事件處理。

  • 警方已逮捕一名30歲蘇丹籍男子，並以謀殺未遂罪名將他羈押。當局表示，他住在案發地附近，先前曾以庇護為由申請居留。

  • 因為英國社會正因另一宗學生遭刺後被警方誤判的事件而高度緊繃，這次持刀攻擊影片又在網路瘋傳，進一步刺激民眾情緒並引發今晚抗議。

上一則

日本宇都宮全城捕熊 熊中3發麻醉後才被捕獲

下一則

伊朗外長：外國部隊停留荷莫茲海峽 始終處於風險中

延伸閱讀

布碌崙母女公寓遭刺死 同址2年前也爆命案…社區震驚

布碌崙母女公寓遭刺死 同址2年前也爆命案…社區震驚
英國白男遇刺呼救「無法呼吸」 警方處置掀種族爭議

英國白男遇刺呼救「無法呼吸」 警方處置掀種族爭議
北海道街頭命案 印尼男當警察面猛刺女同鄉 「就想殺她」

北海道街頭命案 印尼男當警察面猛刺女同鄉 「就想殺她」
范斯將英大學生遇害歸咎於非法移民湧入 英司法大臣反駁

范斯將英大學生遇害歸咎於非法移民湧入 英司法大臣反駁

熱門新聞

英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02
目前新加坡人均空調使用率在亞太地區名列前茅，形成空調排放升溫、進而增加冷卻需求的惡性循環。新加坡氣候示意圖。(路透資料照)

比傳統空調省電最多50% 140年降溫老技術在新加坡翻紅

2026-06-08 21:51
漢莎航空公司一架波音客機4日在法蘭克福機場停機位發生起落架坍塌事故。(美聯社)

原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷

2026-06-04 15:08
土耳其一名男子的銀行帳戶內突然有超過1兆里拉（約218億美元）的巨款，在不知不覺中躋身世界超級富豪之列，但他並未從此過著幸福快樂的生活，不僅全部帳戶遭到凍結，至今也還在接受調查。圖為土耳其里拉。 路透

天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白

2026-06-03 11:07
澳洲柏斯東北部一處稀土礦場裡一袋袋的稀土精礦，準備出口。 （路透）

中國稀土出口卡關 日本急尋澳洲、印度替代來源

2026-06-08 12:07
黛妃與當時的查理王子於1981年7月29日完婚。（路透資料照片）

黛妃親筆信曝光 揭新婚心境「像和大人玩遊戲、討厭倫敦」

2026-06-02 20:13

超人氣

更多 >
美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結

美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結
比傳統空調省電最多50% 140年降溫老技術在新加坡翻紅

比傳統空調省電最多50% 140年降溫老技術在新加坡翻紅
最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值
下藥、迷姦、拍視頻、勒索...華女揭華人圈難言亂象

下藥、迷姦、拍視頻、勒索...華女揭華人圈難言亂象
好市多降價了 這些自有品牌商品最多便宜10美元

好市多降價了 這些自有品牌商品最多便宜10美元