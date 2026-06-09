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菲律賓7.8強震 至少32死200傷 當局緊急疏散5萬人

編譯中心╱綜合8日電
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菲律賓南部民答那峨島外海8日發生規模7.8的強震。圖為地震發生，學校後方頂棚坍塌...
菲律賓南部民答那峨島外海8日發生規模7.8的強震。圖為地震發生，學校後方頂棚坍塌，學生們驚嚇反應。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：菲律賓民答那峨島外海發生規模7.8強震，已知至少32死、逾200傷。
  • 重點二：地震引發約1公尺海嘯，當局緊急疏散沿海約5萬名居民避險。
  • 重點三：沙蘭加尼省山崩奪走13命，聖托斯將軍市多棟建物與基礎設施受損。

菲律賓南部民答那峨島外海8日發生規模7.8的強震，截至目前已造成至少32死、逾200傷，多數是因建築物毀損而受傷，這場地震也讓附近海岸出現約1公尺高的海嘯，當局因海嘯風險緊急疏散沿海約5萬居民。

美聯社報導，聖托斯將軍市（General Santos City）部分建築物倒塌，重要基礎設施也受損，另有至少一處沿海村莊因海嘯造成災情。印尼、帛琉甚至遠至日本南部均觀測到較小規模的海嘯波。

這起地震也在菲律賓南部的沙蘭加尼省（Sarangani）引發山崩，奪走13名村民的性命。

該省防災官員彭薩蘭（Rene Punzalan）表示，山崩在多山的格蘭鎮（Glan）沖毀民宅，沙蘭加尼省另有4名村民死亡，原因不明。

上午7時37分地震發生時，民防處區域主任索斯梅尼亞（Rod Sosmeña）人就在重災區聖托斯將軍市。他表示：「我們的皮卡車突然晃動，我還以為輪胎爆胎。晃得非常劇烈，大家都衝出房子跑到街上。」

另一名區域防災官員達揚希朗（Ednar Dayanghirang）說，當時他正準備離開位於南部港口城市納卯（Davao）的住家，地震使他「幾乎站不穩，無法保持平衡」。

聖托斯將軍市是一座人口超過70萬的港口城市，也是鮪魚出口產業及其他商業的區域樞紐。

這起菲律賓今年最強地震，震央位於民答那峨島（Mindanao）外海，震源深度為33公里，震央位於沙蘭加尼省馬阿席姆鎮（Maasim）西南方約32公里處。

菲律賓南部民答那峨島外海8日發生規模7.8的強震。圖為一棟建築物受損。(美聯社)
菲律賓南部民答那峨島外海8日發生規模7.8的強震。圖為一棟建築物受損。(美聯社)

精華 FAQ

  • 地震發生在民答那峨島外海，規模達7.8，屬今年菲律賓最強地震之一。截至目前至少32人死亡，超過200人受傷，多數傷者是因建築毀損或倒塌所致。

  • 強震在附近海岸引發約1公尺高海嘯，且印尼、帛琉及日本南部都偵測到海嘯波，顯示風險擴散。當局因此緊急疏散沿海約5萬名居民以防災。

  • 聖托斯將軍市有部分建築倒塌、重要基礎設施受損，另有沿海村莊遭海嘯波及；沙蘭加尼省則發生山崩，格蘭鎮民宅被沖毀，至少13名村民喪命。

印尼 海嘯 地震

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