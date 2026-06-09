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未來最佳公司Nvidia奪冠、蘋果第12 百強名單1/3是科技公司

編譯葉亭均╱綜合8日電
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華爾街日報首度推出「未來最佳公司」排名，Nvidia拿下第一，圖為執行長黃仁勳。...
華爾街日報首度推出「未來最佳公司」排名，Nvidia拿下第一，圖為執行長黃仁勳。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：華爾街日報首度發布未來最佳公司榜，輝達奪冠。
  • 重點二：前十名多由科技巨頭包辦，AI準備度成關鍵指標。
  • 重點三：蘋果排名第十二，因AI準備度落後同業而失分。

華爾街日報首度推出「未來最佳公司」排名，Nvidia輝達(另稱英偉達)拿下第一，在AI重塑商業版圖之際，領先一票科技巨頭。

這份排行榜的前五名依序為輝達、Google母公司Alphabet、微軟、Meta以及思科。這些公司在「創新能力」、「財務實力」以及「AI準備度」方面得分較高。

第六到十名依序為Salesforce、萬事達卡、亞馬遜、Adobe與科技軟體公司Intuit。

這份評比是評估標普500成分企業在多項與未來成功相關指標上的表現。評比依據來自20家數據供應商的30項指標，分為六大領域：AI準備度、更廣泛的創新能力、人才準備度（包括聘雇、留任率與員工滿意度）、財務健康、供應鏈韌性與地緣政治及其他風險曝險，以及企業靈活度（包括高層主管占總員工及員工對公司的評價）。

在總排名前100名中，約三分之一來自科技製造與服務業；在前25名中，有18家屬於這類產業，至於非科技企業中排入前25的企業包括萬事達卡、標普全球、Visa，以及藥廠嬌生與禮來。

超微（AMD）是半導體公司中僅次於輝達、排名第16的企業，在企業敏捷性、創新與AI準備度方面表現良好；另一家晶片公司博通（Broadcom）也受惠於AI晶片需求，但在總排名中僅位居第110名，主要因為在AI準備度、人才準備度與韌性方面得分較低，削弱了其在創新與財務表現方面的優勢。

蘋果排名第12，主要是「AI準備度」這一細項類別的排名明顯落後其他「七大科技巨頭」，僅排第56名，在AI採用、投資、併購與策略合作等方面得分偏低。相較下，在AI準備方面明顯優於其他業者的前五大公司分別為輝達、英特爾、Alphabet、亞馬遜與Meta。

精華 FAQ

  • 這份「未來最佳公司」排行榜由輝達拿下第一名。其在創新能力、財務實力與AI準備度等項目表現突出，因而領先多家科技巨頭。

  • 評比依20家數據供應商的30項指標，涵蓋AI準備度、創新能力、人才準備度、財務健康、供應鏈韌性，以及地緣政治與企業靈活度等六大領域。

  • 蘋果排名第12，主要因AI準備度僅列第56名，在AI採用、投資、併購與策略合作等方面得分偏低，明顯落後其他七大科技巨頭。

Nvidia Google 萬事達卡

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