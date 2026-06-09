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手機逾50款、滿街電動車…北韓經濟大翻轉 中俄是背後推手

編譯林聰毅╱綜合8日電
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北韓近年來積極經濟轉型，從智慧手機叫車服務、行動支付普及，到大規模住宅建設與消費...
北韓近年來積極經濟轉型，從智慧手機叫車服務、行動支付普及，到大規模住宅建設與消費市場擴張，展現令人驚訝的經濟活力。圖為今年5月舉行的平壤春季國際商品展覽會。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：北韓出現手機叫車、行動支付與電動車等新消費場景。
  • 重點二：平壤去年新增約一萬戶住宅，建設熱潮明顯升溫。
  • 重點三：中俄支援帶動貿易與投資，推升北韓近年經濟成長。

長期以來被視為全球最封閉國家的北韓，近年卻悄悄展現令人驚訝的經濟活力，從智慧手機叫車服務、行動支付普及，到大規模住宅建設與消費市場擴張，這個共黨國家正在進行一場顯著的經濟轉型，呈現出與外界印象截然不同的新樣貌。

澳洲旅遊業者比爾德造訪北韓超過了100次。他說以往在平壤要等很久才能搭到計程車，但最近一次重返當地時發現情況完全改變。事實上，平壤如今已出現許多現代化消費場景。餐廳提供窯烤披薩、炸雞翅與壽司等國際化餐飲，顧客可透過手機掃描QR Code付款；街道上可見大量中國製電動車穿梭往來；寵物店、網咖以及高級汽車展示中心也如雨後春筍般相繼開設。

北韓近年更掀起大規模建設熱潮。僅去年一年，平壤就新增約1萬戶住宅，數量甚至超過美國洛杉磯與芝加哥同期新建住宅總和。

最高領導人金正恩在今年2月舉行的北韓勞動黨代表大會上公開宣示，北韓經濟已迎來重大轉折。雖然北韓從未公布完整官方經濟數據，但根據南韓央行推估，北韓2024年經濟成長率達3.7%，創下近8年來最快增速。多家研究機構認為，2025與2026年仍延續這股成長動能。

長期研究北韓經濟的聖地牙哥加州大學教授哈格德指出，目前北韓的經濟狀況可能是金正恩2011年上台以來最佳，甚至優於其父親金正日主政時代。經濟突飛猛進的背後推手，是平壤與莫斯科的關係迅速深化，以及來自中國源源不絕的物資與資金支持。

目前北韓每年手機產量已達50萬支以上，市場上有超過50個智慧手機品牌。外國訪客發現，無論是在商店、餐廳或公共場所，北韓民眾使用智慧手機的情況已相當普遍。更引人關注的是，北韓正在建立完整的數位消費生態系統。除了叫車服務外，手機應用程式已涵蓋外送、日用品採購、藥品訂購及電子支付等功能。

在建設方面，金正恩近年推動多項大型基礎建設計畫，包括平壤最大醫院、大型溫室農業園區、新海濱度假區，以及「20×10地方發展計畫」，目標是在未來十年每年於20個城市與郡建設新工廠、醫療設施及休閒中心，帶動地方經濟發展。

今年春季，北韓更恢復疫情後首次大型國際商品展覽會，共有來自俄羅斯、中國、蒙古、瑞士及泰國等國超過290家企業參展。

儘管聯合國指出北韓仍面臨糧食不足與人權問題，但從數位經濟興起、建設投資增加、對外貿易擴張到消費市場活絡等現象來看，北韓確實正經歷近十多年來最顯著的一次經濟轉型。

北韓繁榮的邊界止於平壤。聯合國報告指出，首都以外依然貧困，全國2600萬人口中近...
北韓繁榮的邊界止於平壤。聯合國報告指出，首都以外依然貧困，全國2600萬人口中近半數營養不良，人均GDP不足美國的1％。(美聯社)

精華 FAQ

  • 平壤可見叫車服務、QR Code付款、窯烤披薩與壽司等餐飲，也有寵物店、網咖和高級車展，顯示消費生活更為多元且現代化。

  • 報導指出，平壤去年新增約一萬戶住宅，並推動大型醫院、溫室園區與海濱度假區等工程，金正恩也提出地方發展計畫擴大基建。

  • 文章認為，北韓經濟改善的關鍵在於與俄羅斯關係深化，加上中國持續提供物資與資金，支撐貿易、建設與數位消費生態成長。

北韓 電動車 平壤

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