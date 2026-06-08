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秘魯總統大選次輪計票膠著 兩候選人差不到1個百分點

中央社／利馬8日綜合外電報導
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文章重點整理：

  • 重點一：秘魯總統大選第二輪計票膠著，桑傑士首度取得微幅領先。
  • 重點二：目前九成四投票所完成計票，兩候選人差距仍不到一個百分點。
  • 重點三：無論誰勝出，都將成為秘魯十年來第九位總統。

秘魯昨天舉行總統大選第2輪投票，目前計票結果顯示，左派候選人桑傑士今天微幅超前保守派候選人藤森惠子，這是他在開票之後首度取得領先。

法新社報導，秘魯目前有94%的投票所完成計票，但兩大候選人票數相當接近，結果仍難以預測。

桑傑士（Roberto Sanchez）得票率僅微幅超越50%，領先藤森惠子（Keiko Fujimori）不到1個百分點。

藤森惠子先前曾3度競選這個擁有3000多萬人口國家的總統，但全數以失敗告終。

許多選民希望這場選舉能結束秘魯多年來的政治混亂局面，該國過去有多位總統面臨入獄、遭罷黜、被彈劾等下場。

無論這次選舉最後是誰勝出，都會成為秘魯10年來的第9位總統。

精華 FAQ

  • 目前秘魯九十四%的投票所已完成計票，左派候選人桑傑士首度在開票後取得領先，但僅以不到一個百分點超前藤森惠子，勝負仍未明朗。

  • 許多選民希望透過這次投票，結束秘魯多年來的政治混亂；該國過去多位總統曾面臨入獄、被罷黜或遭彈劾等政治危機。

  • 不論最後由桑傑士或藤森惠子勝出，新總統都將成為秘魯十年來的第九位總統，顯示該國近年政壇更替頻繁且局勢不穩。

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