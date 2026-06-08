日本名古屋購物中心疑遭噴霧攻擊 多人眼睛刺痛、咳嗽不止
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8日晚間日本名古屋市西區1間購物中心，傳出有民眾陸續出現眼睛刺痛且咳嗽不停等症狀。疑似有不明人士在該中心內噴霧。
該購物中心的保全隨即報案，警消人員已到現場進行調查。
事件發生在日本名古屋市西區的一間購物中心。根據目前消息，現場有人陸續出現不適反應，因此引發保全與警消介入調查。 內文指出，多名民眾出現眼睛刺痛、咳嗽不止等症狀，推測可能受到不明噴霧刺激。不過確切原因仍待警方與消防單位進一步確認。 購物中心保全在發現異常後立即報案，警消人員隨後趕赴現場進行調查與處置，並釐清是否真有不明人士在館內噴灑物質。
精華 FAQ
事件發生在日本名古屋市西區的一間購物中心。根據目前消息，現場有人陸續出現不適反應，因此引發保全與警消介入調查。
內文指出，多名民眾出現眼睛刺痛、咳嗽不止等症狀，推測可能受到不明噴霧刺激。不過確切原因仍待警方與消防單位進一步確認。
購物中心保全在發現異常後立即報案，警消人員隨後趕赴現場進行調查與處置，並釐清是否真有不明人士在館內噴灑物質。
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