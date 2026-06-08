日本名古屋購物中心疑遭噴霧攻擊 多人眼睛刺痛、咳嗽不止

圖為2019年9月的日本名古屋市區街頭。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 日本名古屋市西區一間購物中心晚間傳出疑似噴霧攻擊。

日本名古屋市西區一間購物中心晚間傳出疑似噴霧攻擊。 重點二： 多名民眾出現眼睛刺痛與咳嗽不止等疑似受刺激症狀。

多名民眾出現眼睛刺痛與咳嗽不止等疑似受刺激症狀。 重點三：保全已立即報案，警消人員到場展開調查與處置。

8日晚間日本 名古屋市西區1間購物中心，傳出有民眾陸續出現眼睛刺痛且咳嗽不停等症狀。疑似有不明人士在該中心內噴霧。

該購物中心的保全隨即報案，警消人員已到現場進行調查。