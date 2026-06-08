金正恩機場迎習近平 舉行盛大歡迎儀式後親送賓館下榻

當地時間12時許，習近平乘坐的專機抵達機場，金正恩和李雪主到機場迎接。（截自新華社發布影片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 金正恩在平壤金日成廣場為習近平舉行盛大歡迎儀式。

金正恩在平壤金日成廣場為習近平舉行盛大歡迎儀式。 重點二： 儀式中鳴放二十一響禮炮，習近平檢閱北韓三軍儀仗隊。

儀式中鳴放二十一響禮炮，習近平檢閱北韓三軍儀仗隊。 重點三：金正恩夫婦親送習近平夫婦至錦繡山迎賓館下榻。

央視報導，當地時間6月8日中午，北韓勞動黨總書記、國務委員長金正恩 在平壤 金日成廣場，為中共中央總書記、中國國家主席習近平 舉行盛大歡迎儀式。儀式現場鳴放禮炮21響，習近平並在金正恩陪同下檢閱朝鮮人民軍三軍儀仗隊。

報導稱，金日成廣場正中懸掛中朝兩黨兩國最高領導人巨幅肖像，兩旁以中朝雙語書寫「朝中友誼萬古長青」、「牢不可破的朝中友誼團結萬歲」標語，兩國國旗迎風飄展。

習近平和夫人彭麗媛乘車抵達時，馬隊騎兵列隊迎接，軍樂團奏歡迎曲。金正恩和夫人李雪主在廣場迎接。習近平夫婦和金正恩夫婦分別同對方陪同人員握手致意。

報導指出，兩黨兩國最高領導人共同登上檢閱台，軍樂團奏中朝兩國國歌，鳴放禮炮21響。習近平在金正恩陪同下，檢閱朝鮮人民軍三軍儀仗隊，儀仗隊員用朝語高呼「祝習近平同志身體健康」。此後，習近平同金正恩一起觀看分列式。

報導稱，平壤各界群眾和少年兒童身著節日盛裝，手持旗幟、鮮花和氣球，高喊中朝友好口號。習近平和金正恩沿著紅毯前行，向歡迎群眾和少年兒童揮手致意。

歡迎儀式結束時，廣場上放飛懸掛中朝雙語歡迎標語的氣球。隨後，習近平和彭麗媛乘車前往錦繡山迎賓館下榻，金正恩和李雪主親自送至迎賓館。

報導並稱，從機場到金日成廣場，以及從金日成廣場到錦繡山迎賓館途中，北韓民眾在道路兩旁揮手歡迎習近平到訪。蔡奇、王毅等參加歡迎儀式。

另據新華社報導，習近平8日中午乘專機抵達平壤，展開對北韓的國是訪問。當地時間12時許，習近平乘坐的專機抵達機場，金正恩和李雪主到機場迎接；習近平和彭麗媛步出艙門、走下舷梯後，金正恩與習近平握手，北韓少年兒童向習近平和彭麗媛獻花。蔡奇、王毅等陪同人員同機抵達，中國駐北韓大使王亞軍也到機場迎接。

8日中午，金正恩在平壤金日成廣場，為習近平舉行歡迎儀式。（截自新華社發布影片）