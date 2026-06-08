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駁中美無核化共識 金與正：北韓絕不放棄核武

編譯中心／綜合7日電
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北韓領導人金正恩（圖中）於6日視察北韓境內一處飛彈工廠。（美聯社）
北韓領導人金正恩（圖中）於6日視察北韓境內一處飛彈工廠。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：金與正重申北韓絕不放棄核武與擁核國地位。
  • 重點二：她駁斥美方稱中美領袖已就北韓無核化達共識。
  • 重點三：金正恩視察核材料與飛彈設施，要求大幅擴產。

在中國國家主席習近平訪問北韓前夕，北韓領導人金正恩胞妹金與正再度強調，北韓「絕不放棄擁核國地位」，並駁斥美方有關「中美領袖就北韓無核化達成共識」的說法。與此同時，金正恩接連視察核材料與飛彈生產設施，要求未來5年內將飛彈產能提升2.5倍，凸顯其堅持擁核國家定位的政策方向。

韓聯社報導，美國國務院先前表示，美國總統川普與習近平於5月中旬會談時，曾就「實現北韓完全無核化」達成共識。對此，北韓勞動新聞7日刊登金與正談話，批評這是美國散布謊言的一貫手法。

她並反駁美國貿易代表葛里爾有關川習雙方堅持朝鮮半島無核化目標的說法，稱其為「完全純屬捏造的荒謬假資訊」。

金與正透過北韓中央通信社發表聲明表示，「我們核武國家地位不容妥協」，北韓「絕對不會容忍任何威脅」。

分析認為，北韓在「習金會」前夕頻頻公開新核設施、展示擴軍備戰並堅持擁核立場，意在提前封鎖無核化議題進入元首會談議程，藉此向中方施壓，促使中國接受北韓的核武國家地位。

中央社綜合法新社與路透報導，北韓長期主張擁有核武及彈道飛彈的權利，並已於2023年將核武地位寫入憲法。儘管相關計畫遭聯合國安理會制裁條款禁止，但北韓近期仍公開新建鈾濃縮設施。

在重申擁核立場的同時，北韓近期也持續推進軍備建設。北韓官媒稍早指出，金正恩日前視察新啟用的核材料生產設施，並要求讓國家核武庫規模呈「指數型」倍增。他表示，過去5年武器級核材料產能已增加逾兩倍，未來仍須持續大幅提升，以達成長期戰略目標。

北韓領導人金正恩（前）於6日視察北韓境內一處飛彈工廠。（美聯社）
北韓領導人金正恩（前）於6日視察北韓境內一處飛彈工廠。（美聯社）

精華 FAQ

  • 她否認美方所稱中美領袖已就「北韓完全無核化」達成共識，也駁斥美國貿易代表提到川習堅持半島無核化的說法，指其為捏造的假訊息。

  • 分析認為，平壤是要在元首會談前先封鎖無核化議題進入談判，避免中方施壓，同時逼使中國默認北韓的核武國家地位與既成事實。

  • 北韓官媒指出，金正恩視察新核材料生產設施，要求核武庫規模指數型倍增，並要在未來5年把飛彈產能提升2.5倍，持續強化軍備。

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