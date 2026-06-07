科索沃國會大選 總理政黨可望勝選但無法過半
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科索沃總理庫提預計將在今天舉行的國會選舉中勝出，但是他仍難以取得終結長期政治危機所需的多數席次。這是這個巴爾幹國家18個月內的第3次選舉。
路透社報導，科索沃是歐洲最年輕也最貧困國家之一，希望加入歐洲聯盟，但是過去一年的大部分時候缺乏一個能夠充分運作的政府。國會嚴重分歧，導致議長和新國家元首的選舉遲難舉行。
投票於當地時間晚間7時結束。根據官方結果，在完成73%選票計票時，庫提（Albin Kurti）所屬自決運動（Vetevendosje）獲得43%支持率。
該黨仍需與他黨合作組成新政府，並且必須與對手妥協，以掌握選舉新總統所需的國會2/3席次。
與此同時，科索沃民主黨（Democratic Party of Kosovo）得票率為22%，科索沃民主聯盟（Democratic League of Kosovo）則為18%。
自決運動去年12月上屆選舉時獲得51.1%支持率，高於去年2月時的42%，但是當時未能針對大體上屬象徵性質的總統人選與他黨達成共識，導致國會於今年4月解散而提前選舉。
初步計票顯示，總理庫提所屬自決運動以43%支持率居首，預計可勝出，但仍不足以單獨掌握國會多數，組閣勢必要與他黨協商。 因為國會席次分散且各黨立場對立，自決運動即使領先也無法過半，還得爭取盟友支持，才能通過組閣及選出新總統所需門檻。 根據官方結果，科索沃民主黨得票22%，科索沃民主聯盟得票18%。這顯示反對陣營仍有一定實力，將左右未來組閣與政治協商。
精華 FAQ
初步計票顯示，總理庫提所屬自決運動以43%支持率居首，預計可勝出，但仍不足以單獨掌握國會多數，組閣勢必要與他黨協商。
因為國會席次分散且各黨立場對立，自決運動即使領先也無法過半，還得爭取盟友支持，才能通過組閣及選出新總統所需門檻。
根據官方結果，科索沃民主黨得票22%，科索沃民主聯盟得票18%。這顯示反對陣營仍有一定實力，將左右未來組閣與政治協商。
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