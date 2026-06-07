南韓地方選舉選票不足 民眾連2天示威 警方機動部隊戒備

南韓右翼示威者6日晚聚集於首爾一處臨時點票站，質疑選票短缺是蓄意舞弊，要求今屆地選及國會補選重新投票。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 南韓地方選舉因多地選票不足，引發連續兩天民眾集會抗議要求重選。

南韓地方選舉因多地選票不足，引發連續兩天民眾集會抗議要求重選。 重點二： 首爾松坡區臨時點票場外約三萬三千人示威，警方機動部隊全程戒備。

首爾松坡區臨時點票場外約三萬三千人示威，警方機動部隊全程戒備。 重點三：選管委承認管理失當並道歉辭職，首爾市長要求解散機構徹查責任。

南韓 地方選舉計票現場外連續第二天有民眾集會抗議，要求重新舉辦本周稍早舉行的地方選舉。警方估計，6日最高峰時曾約達3.3萬餘市民到松坡區奧林匹克公園手球場臨時點票場抗議，警方機動部隊在現場戒備。

南韓第9屆地方議員和地方政府各級負責人暨國會議員補選投票 3日在全國各地舉行。據中央選舉管理委員會（選管委）指出，當天全國共有67處投票所額外配送選票，其中因選票不足而一度中止投票共22處。

中央社引述韓聯社報導，投票當天，設在首爾市區的部分投票所選票不足，影響選民正常投票。當晚10時許，民眾圍堵投票所，抗議將票匭搬出。示威者主張，在選票短缺導致投票暫停情況下，為公正起見，不得對該所選票進行計票。

青瓦台於4日表態選管委應為選票不足事件承擔責任，選管委委員長盧泰嶽5日道歉並且引咎辭職。

為何發生選票短缺？南韓「中央日報」引述選管委指出，以首爾松坡區、廣津區、江南區為例，分別僅按照轄區選民總數約50%、50%、55%比例印製正式選票。這源於中央選管委此前向下級市、道選管委下達「必須確保正式選票達到選民總數至少50%以上」的指導方針。

選管委相關人士辯解：「雖然預測提前投票率與正式投票率合計將超過70%，但部分投票所選民過度集中，從而引發了混亂。」

然而調查發現，選管委此前以「需製作全體選民總數1.1倍的選票」為由，從各地方政府領取預算，實際印量卻僅有承諾的一半。

路透報導，首爾市長吳世勳在電視演說中表示，選票短缺令人無法容忍，已經侵害公民投票權。他要求解散選管委，並呼籲由特別檢察組進行調查。

根據聯合電視新聞台（YTN Television）和韓聯社現場直播畫面，包括保守派YouTuber在內的多數抗議人士在SK奧林匹克手球館外高喊「重辦選舉」等口號，齊唱國歌並且揮舞國旗。

南韓示威者6日在首爾的一個點票站外靜坐抗議，呼籲重新舉行選舉。（路透）

部分抗議人士坐在體育館大門前，試圖阻止選管委官員離開現場。

明報引述南韓每日新聞報導，大批主要年約20歲至39歲之間的示威者自上周五聚集於松坡區奧林匹克公園手球場臨時點票場。他們6日揮舞太極旗，高唱南韓國歌，以韓語和英語呼喊「再選舉」、「我們要爭取投票權」、「停止竊取選票」和「美國」等口號。

右翼政黨自由與革新黨黨魁黃教安與部分知名右翼YouTuber6日也有參與示威。其中發表「選舉舞弊」等陰謀論的美國自由大學教授莫斯坦（韓名丹賢明）也在抗議現場，並聲稱「朝鮮和中國是選舉舞弊的幕後黑手」。