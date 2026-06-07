我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

別以為蔬菜都很安全 無毒教母點名5食材「沒煮熟恐中毒」

Dua Lipa穿鑽石婚紗出嫁 西西里島豪辦夢幻婚禮 艾爾頓強驚喜獻唱

南韓地方選舉選票不足 民眾連2天示威 警方機動部隊戒備

編譯中心／綜合6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓右翼示威者6日晚聚集於首爾一處臨時點票站，質疑選票短缺是蓄意舞弊，要求今屆地...
南韓右翼示威者6日晚聚集於首爾一處臨時點票站，質疑選票短缺是蓄意舞弊，要求今屆地選及國會補選重新投票。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：南韓地方選舉因多地選票不足，引發連續兩天民眾集會抗議要求重選。
  • 重點二：首爾松坡區臨時點票場外約三萬三千人示威，警方機動部隊全程戒備。
  • 重點三：選管委承認管理失當並道歉辭職，首爾市長要求解散機構徹查責任。

南韓地方選舉計票現場外連續第二天有民眾集會抗議，要求重新舉辦本周稍早舉行的地方選舉。警方估計，6日最高峰時曾約達3.3萬餘市民到松坡區奧林匹克公園手球場臨時點票場抗議，警方機動部隊在現場戒備。

南韓第9屆地方議員和地方政府各級負責人暨國會議員補選投票3日在全國各地舉行。據中央選舉管理委員會（選管委）指出，當天全國共有67處投票所額外配送選票，其中因選票不足而一度中止投票共22處。

中央社引述韓聯社報導，投票當天，設在首爾市區的部分投票所選票不足，影響選民正常投票。當晚10時許，民眾圍堵投票所，抗議將票匭搬出。示威者主張，在選票短缺導致投票暫停情況下，為公正起見，不得對該所選票進行計票。

青瓦台於4日表態選管委應為選票不足事件承擔責任，選管委委員長盧泰嶽5日道歉並且引咎辭職。

為何發生選票短缺？南韓「中央日報」引述選管委指出，以首爾松坡區、廣津區、江南區為例，分別僅按照轄區選民總數約50%、50%、55%比例印製正式選票。這源於中央選管委此前向下級市、道選管委下達「必須確保正式選票達到選民總數至少50%以上」的指導方針。

選管委相關人士辯解：「雖然預測提前投票率與正式投票率合計將超過70%，但部分投票所選民過度集中，從而引發了混亂。」

然而調查發現，選管委此前以「需製作全體選民總數1.1倍的選票」為由，從各地方政府領取預算，實際印量卻僅有承諾的一半。

路透報導，首爾市長吳世勳在電視演說中表示，選票短缺令人無法容忍，已經侵害公民投票權。他要求解散選管委，並呼籲由特別檢察組進行調查。

根據聯合電視新聞台（YTN Television）和韓聯社現場直播畫面，包括保守派YouTuber在內的多數抗議人士在SK奧林匹克手球館外高喊「重辦選舉」等口號，齊唱國歌並且揮舞國旗。

南韓示威者6日在首爾的一個點票站外靜坐抗議，呼籲重新舉行選舉。（路透）
南韓示威者6日在首爾的一個點票站外靜坐抗議，呼籲重新舉行選舉。（路透）

部分抗議人士坐在體育館大門前，試圖阻止選管委官員離開現場。

明報引述南韓每日新聞報導，大批主要年約20歲至39歲之間的示威者自上周五聚集於松坡區奧林匹克公園手球場臨時點票場。他們6日揮舞太極旗，高唱南韓國歌，以韓語和英語呼喊「再選舉」、「我們要爭取投票權」、「停止竊取選票」和「美國」等口號。

右翼政黨自由與革新黨黨魁黃教安與部分知名右翼YouTuber6日也有參與示威。其中發表「選舉舞弊」等陰謀論的美國自由大學教授莫斯坦（韓名丹賢明）也在抗議現場，並聲稱「朝鮮和中國是選舉舞弊的幕後黑手」。

精華 FAQ

  • 因多個投票所出現選票不足，部分地點曾中止投票，民眾質疑程序公正性，要求重新舉辦選舉並停止對相關票匭計票。

  • 抗議主要集中在首爾松坡區奧林匹克公園手球場臨時點票場外，警方估計高峰約有三萬三千多人，現場有機動部隊戒備，並出現高唱國歌、揮舞國旗與阻止官員離場的情況。

  • 選管委委員長盧泰嶽已道歉並引咎辭職，青瓦台要求其負責；首爾市長吳世勳則批評侵害投票權，主張解散選管委並交由特別檢察組調查。

南韓 投票

上一則

美伊談判1原因卡關 伊朗警告戰火若重啓將外溢區外

下一則

20年來首位女總理 南韓總統拋人事震撼彈 8日就職周年記者會受矚

延伸閱讀

地方選舉首爾14處投票用紙不足 選委會開記者會道歉

地方選舉首爾14處投票用紙不足 選委會開記者會道歉
首爾示威民眾持續包圍投票所 選務人員健康惡化送醫

首爾示威民眾持續包圍投票所 選務人員健康惡化送醫
韓國地方選舉事前投票結束 投票率累積23.51%創紀錄

韓國地方選舉事前投票結束 投票率累積23.51%創紀錄
出口民調落後翻盤 吳世勳5度當選首爾市長 南韓執政黨功虧一簣

出口民調落後翻盤 吳世勳5度當選首爾市長 南韓執政黨功虧一簣

熱門新聞

英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02
漢莎航空公司一架波音客機4日在法蘭克福機場停機位發生起落架坍塌事故。(美聯社)

原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷

2026-06-04 15:08
土耳其一名男子的銀行帳戶內突然有超過1兆里拉（約218億美元）的巨款，在不知不覺中躋身世界超級富豪之列，但他並未從此過著幸福快樂的生活，不僅全部帳戶遭到凍結，至今也還在接受調查。圖為土耳其里拉。 路透

天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白

2026-06-03 11:07
菲律賓國防部長鐵歐多洛。(歐新社)

阻中國擴張 菲律賓防長拋「群島哨兵」概念 點名王愛琳

2026-05-31 14:43
伊朗總統裴澤斯基安2月11日在伊朗德黑蘭出席紀念1979年伊斯蘭革命47周年活動並發表演說。（新華社）

伊朗總統驚傳請辭 辭呈揭內鬥遭架空「我已無法治理國家」

2026-05-31 20:04
美國總統川普（右）與以色列總理內唐亞胡（左）去年底在美國佛州海湖莊園會晤。(路透)

川普為伊朗協議翻臉內幕曝光 飆罵以色列總理嗆「全世界都討厭你們」

2026-06-01 20:58

超人氣

更多 >
學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊

學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊
在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲

在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲
川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度

川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度
川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現
曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應

曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應