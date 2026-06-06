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遭美起訴後首露面 古巴前領袖卡斯楚現身首都 參加內政部慶祝活動

中央社／哈瓦那5日綜合外電報導
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古巴前總統卡斯楚。（路透）
古巴前總統卡斯楚。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：勞爾卡斯楚在哈瓦那現身，參加內政部慶祝活動。
  • 重點二：這是他遭美國以謀殺罪起訴後首次公開露面。
  • 重點三：美方指控他下令擊落流亡人士駕駛的民用飛機。

古巴國營電視台今天播出的畫面顯示，前領導人勞爾．卡斯楚（Raul Castro）現身哈瓦那（Havana）的內政部慶祝活動。這是他上月遭美國以謀殺罪起訴後，首度公開露面。

路透報導，美國川普政府指控，1996年時任國防部長的勞爾．卡斯楚下令在古巴外海擊落2架由邁阿密流亡人士駕駛的民用飛機。此舉被視為華府加大施壓古巴共產政權的重要升級。

本月3日剛滿95歲的勞爾．卡斯楚上次公開露面是1個月前哈瓦那的五一勞動節活動，他隨後遭到美國起訴。

在此之前，勞爾．卡斯楚自1月15日以來就未曾公開露面，他當時出席首都的一場公開儀式，悼念32名在「逮捕委內瑞拉總統馬杜洛」（Nicolas Maduro）行動中喪生的古巴士兵。

精華 FAQ

  • 古巴國營電視台畫面顯示，他在哈瓦那出席內政部的慶祝活動，這也是他被美國起訴後首次公開現身，顯示其仍參與官方場合。

  • 美方指控他在1996年擔任國防部長時，下令擊落兩架由邁阿密流亡人士駕駛的民用飛機，並以謀殺罪名對他提出起訴。

  • 他上一次公開露面是在一個月前的哈瓦那五一勞動節活動，之後便未再公開現身，直到這次參加內政部慶祝活動才再次露面。

古巴 內政部 國防部

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