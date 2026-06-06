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東京澀谷新規上路 觀光客亂丟垃圾被當場開罰 2000日圓飛了

編譯周辰陽／即時報導
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東京澀谷是重要的商業與娛樂區，以繁華街道、濃厚的青年文化及地標性的澀谷十字路口聞...
東京澀谷是重要的商業與娛樂區，以繁華街道、濃厚的青年文化及地標性的澀谷十字路口聞名。照片可見著名的澀谷十字路口人流熙攘，多個斑馬線同時通行。（路透／SOPA Images）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：澀谷區自1日起實施新條例，亂丟垃圾可當場開罰2000日圓。
  • 重點二：巡查人員與多語官員每天巡邏，罰款可用多種電子支付繳納。
  • 重點三：區府同步增設垃圾桶，並要求店家與販賣機業者配合設置。

日本觀光業已成為經濟支柱之一，2025年更迎來約10年前2倍的創紀錄國際旅客。然而，日本也正面臨過度旅遊（觀光公害）帶來的挑戰，一些地方政府正制定規範，以因應大量遊客湧入。其中，東京都澀谷區推出新規遏止亂丟垃圾問題，自1日起，亂丟垃圾者將依據新條例當場開罰。

連結：https://youtu.be/RXm-n_jO4pE?si=V6W2y0b-U6NzJvQw

紐約時報報導，一組區政府官員在澀谷高度戒備狀態，掃視人群，尋找任何亂丟垃圾的人並當場開罰。當一名不起眼的遊客把一小張紙片丟在地上時，官員立刻上前，手持告發通知單和付款終端機，對他開出2000日圓罰單。這名遊客搖了搖頭，在同伴的大笑聲中掏出錢包。整個過程約持續3分鐘。

這項名為「亂丟垃圾，就等於把錢也一起丟掉」（ゴミを捨てると、お金も捨てることになるよ）的宣導活動，旨在鼓勵遊客改善行為。多達60名巡查人員，其中包括十多名會說多國語言的官員，每天分組巡邏，罰款則可透過現金、信用卡、交通卡，以及各種QR Code和行動支付App當場繳納。

對亂丟垃圾行為處以罰款的新規定，是澀谷區加強防制亂丟垃圾措施的一環。由於日本長期因恐攻風險及維護成本考量而缺乏公共垃圾桶，澀谷區也同步推動增設垃圾桶，除了將優先在主要車站周邊增設外，也要求特定店鋪及自動販賣機業者設置垃圾桶或回收桶，不遵守者最高可處5萬日圓罰款。

根據官員說法，巡邏隊在新條例實施首日就在澀谷街頭查獲10人亂丟垃圾，第二天15人、第三天9人。協助主導取締亂丟垃圾工作的澀谷區環境政策部官員中尾浩則表示，他希望新規能促使遊客改變行為。他說：「澀谷是一座不斷有新面孔流入的城市，因此無論我們如何宣導規定，要讓所有人都知道仍然極為困難。」

中尾進一步指出：「在像新加坡這樣的地方，旅客事先就知道亂丟垃圾或隨地吐痰會被罰款，因此他們根本不會這麼做。那就是我們希望在這裡達到的認知程度。」

精華 FAQ

  • 自1日起，澀谷區依新條例對亂丟垃圾者當場開罰2000日圓，巡查人員會立即告知違規並提供付款方式，要求旅客即時改正行為。

  • 區政府出動約60名巡查人員分組巡邏，其中包含多名多語官員，看到違規便立即上前告發，並可現場以現金、信用卡、交通卡或QR支付繳款。

  • 澀谷區同步在主要車站周邊增設垃圾桶，也要求特定店鋪與自動販賣機業者設置垃圾或回收桶，違者最高可罰5萬日圓，以減少亂丟問題。

日本 紐約時報 觀光

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