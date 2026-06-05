烈焰衝天 墨西哥油罐車爆炸掀巨大火球 1753學生急疏散

墨西哥普埃布拉州特佩阿卡鎮4日上午發生疑似載運遭竊燃料的LPG槽車爆炸，瞬間化為巨大火球，撼動當地社區。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 墨西哥普埃布拉州一處疑似走私燃料槽車爆炸，瞬間形成巨大火球。

墨西哥普埃布拉州一處疑似走私燃料槽車爆炸，瞬間形成巨大火球。 重點二： 連鎖爆炸波及至少三至四輛槽車，現場濃煙直衝天際並引發恐慌。

連鎖爆炸波及至少三至四輛槽車，現場濃煙直衝天際並引發恐慌。 重點三：當局疏散約兩千人，其中一千七百五十三名學生，並有三人受傷。

墨西哥 普埃布拉州（Puebla）一處城鎮4日上午發生疑似載運遭竊燃料的槽車爆炸，瞬間化為巨大火球，撼動當地社區。

▲ 影片來源：X平台＠24 Horas Puebla. El Diario sin Límites（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

紐約郵報報導，社群媒體流傳的影片顯示，特佩阿卡鎮（Tepeaca）一帶的地平線上原本就已烈焰沖天，LPG槽車隨後突然爆炸，形成巨大的火球，大量黑色濃煙直衝天際。爆炸後傳出一聲巨響，蘑菇狀煙雲中仍可看見火焰燃燒。

墨國媒體報導，這起強烈爆炸發生於當地時間上午10時左右，地點位於聖胡安內格雷特（San Juan Negrete）社區一處液化石油 氣（LPG）儲存場，爆炸的槽車據稱當時正載運走私汽油。當局隨即展開滅火行動，並疏散附近住宅、醫院及學校。

根據當地媒體El Financiero及「X」帳號消息，該地區長期飽受燃料盜竊問題困擾，事發地點則是一處非法天然氣儲存設施。民防部門表示，接獲液化石油氣儲存槽疑似爆炸的通報後立即啟動緊急應變機制。

初步調查顯示，一輛LPG槽車起火後引發連鎖反應，至少3至4輛槽車接連爆炸，並升起大量濃煙與火焰。市、州及聯邦安全部隊隨即趕赴現場，迅速封鎖周邊區域，以降低進一步風險，但爆炸仍引發廣泛恐慌，附近居民紛紛逃離家園。

根據報導，當局共疏散約2000人，其中1753人為學生。普埃布拉州州長阿曼塔（Alejandro Armenta）表示，事故造成3人受傷。相關單位人員目前仍持續在現場執勤，國民警衛隊、軍方及墨西哥國家石油公司（Pemex）人員也已趕赴支援。當局則持續在周邊地區進行巡查，評估附近住宅及教育機構等建築物的受損情況。