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北海道街頭命案 印尼男當警察面猛刺女同鄉 「就想殺她」

編譯周辰陽／即時報導
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日本北海道發生一起命案，一名印尼籍男子當著趕赴現場的警察面，手持菜刀刺向一名21...
日本北海道發生一起命案，一名印尼籍男子當著趕赴現場的警察面，手持菜刀刺向一名21歲同為印尼籍的女子；示意圖。（圖／AI生成）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：北海道千歲市街頭發生命案，印尼籍男子當場持刀刺殺女同鄉。
  • 重點二：嫌犯在警察趕到現場時仍持續行兇，隨後遭現行犯逮捕。
  • 重點三：死者送醫後不治，警方正調查嫌犯是否具有強烈殺意。

日本北海道千歲市4日晚間發生一起命案，一名印尼籍男子涉嫌殺害一名21歲女子遭逮捕，該名女子送醫後傷重不治。警方進一步透露，嫌犯是在趕赴現場的警察眼前持刀刺向受害人。

▲ 影片來源：YouTube平台＠TBS NEWS DIG Powered by JNN（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

北海道放送、STV News與北海道文化放送報導，這起命案發生在千歲市信濃1丁目一處住宅區的人行道上。自稱兼職員工的27歲印尼籍男子馬哈姆迪（Mahamudi Agung Laksana Aji）涉嫌持菜刀刺向疑似同為印尼籍的熟人蘇莉（Suri Rahayu）腹部，企圖將她殺害。

馬哈姆迪隨後遭警方以現行犯逮捕。現場另有兩名男子受傷送醫，分別為蘇莉的一名男性友人，以及一名上前制止的警察；蘇莉則在送醫後確認死亡。

有目擊者表示，曾看見一名男子騎坐在女子身上，手中還拿著疑似刀具的物品。另一名目擊案發後情況的民眾則表示：「我聽到很大的叫喊聲，往下看時，看到一名女子倒在地上，警方則用腳踩住刀子，似乎正在制伏一名男子。」

現場留有疑似遺留物的鞋子，警方已查扣2把菜刀，目前正持續進行勘驗。馬哈姆迪已承認犯行，並供稱「我是想殺死她才刺的」。由於馬哈姆迪曾多次刺向蘇莉，警方正朝他具有強烈殺意的可能性進一步調查。

精華 FAQ

  • 案件發生在北海道千歲市信濃1丁目一處住宅區的人行道上，時間為4日晚間。警方趕到時，嫌犯仍在現場持刀攻擊受害女子。

  • 27歲印尼籍男子馬哈姆迪涉嫌持菜刀刺向21歲女子腹部，並稱要殺死她。警方在現場將他以現行犯逮捕，並扣查兩把菜刀。

  • 21歲女死者送醫後傷重不治，另有她的男性友人與一名制止的警察受傷。警方正朝嫌犯可能具強烈殺意的方向持續調查。

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