我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習會後雙方都求穩 台學者：美國會先hold住台灣牌

Anthropic在NSA派駐工程師 AI模型可網攻中國、伊朗

在停機坪就出事 漢莎波音787起落架失效 機頭重摔落地

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德國漢莎航空一架原定從德國法蘭克福飛往洛杉磯的波音787客機，在停靠空橋期間前起...
德國漢莎航空一架原定從德國法蘭克福飛往洛杉磯的波音787客機，在停靠空橋期間前起落架突然失去支撐能力，機頭當場重摔落地。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：漢莎航空波音787在法蘭克福停機坪前起落架失效，機頭直接重摔落地。
  • 重點二：事故發生時乘客尚未登機，但機組與地勤人員已有數人受傷送醫治療。
  • 重點三：原訂飛往洛杉磯的LH450航班因此取消，事故原因仍待主管機關調查。

德國漢莎航空一架原定從德國法蘭克福飛往洛杉磯波音787客機，前起落架突然失去支撐能力，機頭當場重摔落地。雖然乘客事發時尚未登機，但機上的機組人員及地勤人員仍有數人受傷。

▲ 影片來源：X平台＠Aviation（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

每日郵報引述漢莎航空與法蘭克福機場發言人消息報導，這起事故發生於當地時間中午12時45分。社群媒體流傳畫面顯示，這架原定以LH450航班飛往洛杉磯的波音787客機當時正停靠在空橋旁，但前起落架突然失去支撐，導致機頭直接墜地。由於飛機嚴重受損，原訂下午1時50分起飛的航班已被取消。

現場照片顯示，這架波音787客機機腹部分直接貼靠地面，多輛緊急救援車輛停靠在周圍。根據當地媒體報導，技術人員與支援人員已抵達現場處理。

漢莎航空發言人透過電郵發布聲明表示，當時乘客尚未登機，但機組人員及地勤人員事發時正在機上，有數人受傷，目前正在接受治療，傷勢狀況尚未公布。目前尚不清楚事故是人為疏失還是機械故障所致，漢莎航空表示，正與相關主管機關調查事故確切原因。

波音 洛杉磯 德國

上一則

大西洋、地中海海溫狂飆5°C 「超級聖嬰」若來襲全球將釀糧食危機

延伸閱讀

原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷

原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷
載226人日航波音客機起飛後輪胎異常 緊急改降成田機場

載226人日航波音客機起飛後輪胎異常 緊急改降成田機場
聯航連2起乘客鬧事影響飛安 被迫改降及折返

聯航連2起乘客鬧事影響飛安 被迫改降及折返
乘客想開艙門又打人 聯航迫降IAD機場

乘客想開艙門又打人 聯航迫降IAD機場

熱門新聞

土耳其一名男子的銀行帳戶內突然有超過1兆里拉（約218億美元）的巨款，在不知不覺中躋身世界超級富豪之列，但他並未從此過著幸福快樂的生活，不僅全部帳戶遭到凍結，至今也還在接受調查。圖為土耳其里拉。 路透

天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白

2026-06-03 11:07
一架美軍F-15E 3月9日起飛執行在伊朗任務。此機並非此次失事戰機。(路透)

美軍F-15E戰機伊朗上空遭擊落內情曝光 NBC：疑中製肩射飛彈「建功」

2026-05-29 23:00
漢莎航空公司一架波音客機4日在法蘭克福機場停機位發生起落架坍塌事故。(美聯社)

原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷

2026-06-04 15:08
菲律賓國防部長鐵歐多洛。(歐新社)

阻中國擴張 菲律賓防長拋「群島哨兵」概念 點名王愛琳

2026-05-31 14:43
肯亞高等法院29日裁決，禁止美軍在肯亞一座空軍基地成立臨時設施隔離感染伊波拉(Ebola)病毒的美國公民。（路透）

肯亞法官裁決：禁止美軍在當地設施隔離感染伊波拉美公民

2026-05-29 09:40
俄羅斯總統普亭2018年1月19日主顯節當天，在俄羅斯斯韋特利察村謝利格爾湖畔的聖尼盧斯．斯托洛本斯基修道院附近浸入冰冷湖水中沐浴。（美聯社）

普亭向習近平談永生非玩笑？俄砸260億美元推延壽計畫

2026-05-28 23:50

超人氣

更多 >
黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋

黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋
原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷

原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷
「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰
川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」

川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」
鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過

鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過