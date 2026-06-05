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看世界盃 FIFA以1理由禁帶水瓶入場 球迷怒轟搶錢

編譯中心／綜合4日電
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國際足球總會（FIFA）在最後一刻修改規定，禁止球迷攜帶可重複使用的水瓶進入世界...
國際足球總會（FIFA）在最後一刻修改規定，禁止球迷攜帶可重複使用的水瓶進入世界盃比賽場館，引發球迷抨擊。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：FIFA臨時修改世界盃規則，全面禁止可重複使用水瓶入場。
  • 重點二：官方稱禁令為安全考量，怕球迷投擲物品傷害球員與人員。
  • 重點三：球迷與專家批評此舉加重高溫風險，並疑似變相搶錢。

國際足球總會（FIFA）在最後一刻突然修改本屆世界盃的球場行為守則，宣布全面禁止球迷攜帶可重複使用的水瓶進入比賽場館。由於本屆賽事面臨極端高溫挑戰，此舉不僅引發專家對球迷健康風險的擔憂，更激起球迷團體強烈反彈，痛批官方根本是在藉機「搶錢」。

根據美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）報導，就在上個月，FIFA官方公布的球場行為守則中還明確載明：「為避免產生疑義，容量不超過1公升能重複使用的透明空塑膠瓶可攜帶入場。」然而，在最新更新的「球場行為準則」中，該項條文已被完全修改，明確強調「可重複使用的水瓶不得攜帶進場」，其餘諸如瓶子、杯子、罐子和罐頭等物品也一併禁止。這意味著，現場口渴的球迷將必須在場內購買瓶裝水。

對此，FIFA發言人指出，這項規定調整是基於安全考量。聲明表示：「FIFA致力於保障所有球員、裁判、球迷、志工及工作人員的健康與安全…FIFA決定禁止攜帶水瓶進場，是為了防止物品遭投擲而對球員及現場人員造成風險與傷害。」官方同時強調，基於安全因素，部分主辦場館原本就禁止攜帶外來水瓶，FIFA如今只是將這項規定擴大適用於本屆所有比賽場館。

為了緩解外界疑慮，FIFA表示，世界盃賽事期間，場內販售的瓶裝水價格將維持與各球場其他活動期間相同的水平，並承諾將在場館周邊設置噴霧降溫站、風扇設備、飲水補給站以及降溫帳篷等防暑設施。

然而，這項新政策隨即引發球迷團體的強烈不滿。由於先前許多支持者早已對本屆錦標賽昂貴的門票與旅費表達抱怨，新規定無疑火上澆油。

除了球迷反彈，專家也針對健康風險提出警告。本屆世界盃由美國、加拿大與墨西哥共同主辦，許多比賽將在露天球場進行。世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）上月發布的報告估計，在本屆世界盃總共104場比賽中，將有26場在「綜合溫度熱指數」（WBGT）超過26度的環境下進行，人體將面臨極高的熱壓力風險。

精華 FAQ

  • FIFA表示，禁帶可重複使用水瓶是出於安全考量，擔心瓶子被投擲後傷害球員、裁判、志工或其他現場人員，因此將原本部分場館的規定擴大到所有比賽場地。

  • 球迷團體認為，世界盃門票與旅費已經很昂貴，如今又禁止自帶水瓶，只能在場內購買飲料，等於增加額外支出，因此痛批官方有藉機搶錢之嫌。

  • 由於本屆賽事多在露天球場進行，且多場比賽面臨極端高溫，禁止自帶水瓶可能讓球迷補水更不方便，增加脫水與熱壓力風險，健康疑慮因此升高。

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