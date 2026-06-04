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日本被投原子彈原因 長崎原爆館表述為日在中國推進了「侵略」

記者黃國樑/即時報導
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圖為2025年8月8日，日本長崎市原子彈爆炸中心公園，民眾舉行儀式悼念原子彈爆炸...
圖為2025年8月8日，日本長崎市原子彈爆炸中心公園，民眾舉行儀式悼念原子彈爆炸罹難者。(路透資料照)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：長崎原爆資料館更新展板，擬將日軍行為表述為侵略。
  • 重點二：草案寫明關東軍在滿洲事變後於中國推進了侵略。
  • 重點三：南京事件展板改用較中性文字，刪去大屠殺字眼。

日本共同社報導，力爭在2026年度內完成更新的長崎原子彈爆炸資料館的展板，長崎市4日公佈了草案，其中用於解說投下原子彈原委的展板文案將把日軍的行為表述為「侵略」。

報導稱，當天召開的資料館的營運審議會上，該市向委員們出示了草案。市民團體等先前要求把加害行為表述為「侵略」。該市計劃在8月底前敲定內容。

草案寫道，日軍關東軍在「滿洲事變」（中國稱九·一八事變）之後，在中國「推進了侵略」。該市負責人說明稱，參考了日本初、高中歷史教科書的記述以及「村山談話」等政府見解。

該報導中並未提及原來的表述是什麼，但草案將使用的「侵略」字眼，在如今的日本社會十分罕見。日本的歷史教科書審定標準受到日本政府政治立場與右翼勢力影響，通常會將「侵略」改為「進出」等較中性的詞彙。部分教科書會將當年日軍「全面侵略中國」改為「全面進攻」。

至於長崎市負責人說亦參考了村前首相村山富市的談話，「村山談話」則明確表明：日本殖民統治和「侵略」給許多國家，特別是亞洲各國人民帶來了巨大的損害和痛苦。

報導稱，審議會的一名委員表示，「從中立性和客觀性考慮，『侵略』這一表述並不合適。」

此外，草案就日軍製造的南京事件相關展板維持先前方案，即文案不再使用原來的「大屠殺」，改為「殺害眾多平民和俘虜的南京事件」。

精華 FAQ

  • 草案最受關注之處，是把解說原子彈投下背景的日軍行為，明確表述為「侵略」，並引用日本歷史教科書與村山談話作為依據。

  • 草案寫道，日軍關東軍在「滿洲事變」之後，於中國持續推進侵略。長崎市表示，此說法參考了教科書記述及日本政府歷史見解。

  • 因草案將原先的「大屠殺」改為「殺害眾多平民和俘虜的南京事件」，雖更趨中性，仍被部分委員認為在中立性與客觀性上存在爭議。

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