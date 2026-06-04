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出口民調落後翻盤 吳世勳5度當選首爾市長 南韓執政黨功虧一簣

編譯周辰陽／即時報導
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南韓最大在野黨國民力量的首爾市長候選人吳世勳（中）4日在首爾競選總部慶祝勝選。（...
南韓最大在野黨國民力量的首爾市長候選人吳世勳（中）4日在首爾競選總部慶祝勝選。（美聯社）

南韓3日舉行地方選舉，原本在選後出口民調落後的最大在野黨國民力量候選人、現任首爾市長吳世勳，最終擊敗執政黨共同民主黨候選人鄭元伍，第五度當選首爾市長。

韓聯社與朝鮮日報報導，南韓三大電視台在投票結束後發布的聯合出口民調顯示，預估吳世勳得票率為46%，落後於鄭元伍的51.4%，且差距超出誤差範圍。吳世勳在開票初期也一度明顯落後鄭元伍，但午夜過後迅速縮小差距，並於凌晨時段超前鄭元伍，最終逆轉出口民調結果，於4日上午確定勝出。

南韓中央選舉管理委員會表示，截至當地時間上午9時，開票率達97.17%，吳世勳獲得48.87%選票，鄭元伍則獲得48.41%。吳世勳最終以2萬3468票的差距勝出，成為首爾市長選舉史上首位五度當選的市長。

吳世勳於2006年首次當選首爾市長，並於2010年成功連任。不過，2011年8月，圍繞學校免費供餐問題舉行的居民投票因投票率未達法定門檻而無效，吳世勳隨後引咎辭職。此後，他參加了2016年及2020年兩屆國會議員選舉，但均未能當選。

歷經政治低潮後，吳世勳因首爾前市長朴元淳去世，而在2021年補選中勝出，並於2022年地方選舉中成功連任，成為四屆首爾市長。此次再度勝選，也創下「五度當選」首爾市長的歷史紀錄。

韓聯社指出，隨著此次勝選，吳世勳不僅確保首爾市施政路線得以延續，也進一步提升其在保守陣營中的政治影響力，鞏固其作為下屆總統潛在參選人的地位。

根據此前新聞，共同民主黨可望拿下首爾、京畿道、仁川市、慶尚南道、蔚山市、大田市、世宗市、忠清南道、忠清北道及濟州道等地，國民力量則僅在慶尚北道領先。首爾市長選舉更被視為本屆地方選舉最關鍵的一戰。專家指出，共同民主黨即使贏得多數選區，若未能拿下首爾，仍難以宣稱全面勝利。

不過，根據韓民族新聞報導，除首爾市長選舉外，國民力量候選人也在大邱市、慶尚北道及慶尚南道勝出。另外，與地方選舉一併舉行的國會議員補選方面，共同民主黨與國民力量分別在9個及4個選區勝出。備受關注的選區之一、釜山北甲選區，則由無黨籍候選人、國民力量黨前黨魁韓東勳當選。

南韓 民調 投票

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