走不出戒嚴陰影…南韓地方選舉出口民調公布 共同民主黨有望大勝

南韓共同民主黨國會議員和高層幹部3日在國會議員會館大禮堂的開票指揮中心，關注地方選舉開票狀況。（美聯社）

南韓 地方選舉投票在美東時間3日上午5時截止，KBS等三大電視台隨後發布出口民調 顯示，執政黨共同民主黨 在16個廣域市長與道知事選舉中，於11個選區領先，另有4個選區戰況膠著。共同民主黨顯然將在這次選舉中大勝，最大在野黨國民力量黨無法走出前總統尹錫悅違法宣布戒嚴事件陰影，邁向慘敗。

朝鮮日報報導，在本次地方選舉中被視為激烈戰區的全羅北道知事選舉中，當出口民調顯示李元澤（48.5%）將擊敗無黨籍候選人金寬永（46.3%）時，共同民主黨設於國會議員會館大禮堂的開票指揮中心現場爆發熱烈掌聲。

出口民調顯示，共同民主黨在16個廣域首長選舉中領先11席，國民力量黨只領先1席，另有4席勝負難分時，共同民主黨黨內領導層鼓掌露出燦爛笑容，並與其他議員一起擺出慶祝姿勢。

根據這項出口民調，共同民主黨首爾市長候選人鄭元伍可獲51.4%選票，而國民力量黨現任首爾市長吳世勳得票率約46%。共同民主黨領導層看到首爾可望變天，不禁大聲歡呼。

不過，當出口民調顯示共同民主黨候選人金富謙（支持率49.1%）在大邱市長選舉中落後國民力量黨候選人秋慶鎬（49.9%）時，現場傳出失望的嘆息聲。大邱一直是國民力量黨票倉。