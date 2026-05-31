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法巴黎聖日耳曼二連霸後球迷狂歡陷騷亂 警逮捕超過400人

編譯羅方妤／即時報導
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法國巴黎聖日耳曼球迷30日晚間在球隊主場「王子公園體育場」燃放信號彈慶祝球隊二連...
法國巴黎聖日耳曼球迷30日晚間在球隊主場「王子公園體育場」燃放信號彈慶祝球隊二連霸。（歐新社）

法國巴黎聖日耳曼PSG）於當地時間30日在歐洲冠軍聯賽（Champions League）決賽與兵工廠在延長賽後以1比1僵持，一路打進PK大戰，最後由巴黎聖日耳曼以4比3勝出，完成二連霸。英國BBC報導，法國各地球迷歡慶二連霸之際與警方發生衝突，超過400人被捕。

巴黎出動上萬員警平息騷亂，在市中心發射催淚瓦斯驅散人群。騷亂影響巴黎的公車、火車及鐵路服務，民眾在現場燃放煙火和信號彈，多名員警在衝突中受傷。

PSG去年奪冠時，也發生過類似暴力事件，慶祝活動演變成致命衝突。法國內政部長努涅斯表示，這次當局已預先準備部署警力。

PSG奪冠後不久，球迷就湧入巴黎著名地標香榭麗舍大道。巴黎市政府傳出的影片片段顯示，現場有人燃放信號彈，電動自行車在馬路上遭縱火燃燒，狂歡者砸碎店面櫥窗玻璃。

當天稍早，法國警方與前往巴黎聖日耳曼（PSG）主場「王子公園體育場」、準備透過大螢幕觀看決賽的球迷之間，就已爆發衝突。

警方表示，共有6輛車、2間店面及1個公車候車亭被破壞。截至31日凌晨共有416人被捕，其中280人是在巴黎被捕。

努涅斯表示，共有7名員警在騷亂中受傷，並痛斥這場動亂「完全令人無法接受」。

極右派領袖瑪蘅．雷朋（Marine Le Pen）在社群媒體X發文批評治安問題：「只有在法國，足球隊的勝利會引發騷亂，也只有在法國，人們會認為勝利之夜必須待在家裡，以免捲入暴力事件。」

PSG球員將於31日下午參加勝利遊行，行程包括繞行艾菲爾鐵塔旁的戰神廣場，並出席法國總統馬克宏主持的慶功會。

巴黎聖日耳曼 PSG 內政部

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