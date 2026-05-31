加拿大60歲華裔男「自殺包裹」寄41國釀逾百死 躲過謀殺罪

加拿大安大略省紐馬克特高等法院外，一名加國受害者的家人29日帶着死者遺照譴責被判協助自殺罪成的拉奧。（美聯社） E

加拿大 一名華裔 男子肯尼思‧羅（Kenneth Law）在網路上向全球41個國家和地區販售「自殺包裹」，它是一種合法但可能致命的化學品和其他物品，導致近百名顧客自殺，他29日承認協助自殺罪名，從而避免這起牽涉多國的案件進入謀殺審判。

綜合媒體報導，現年60歲的羅，在安大略省高等法院出庭，他承認協助14名年齡介於16歲至36歲的安大略省居民自殺，以及英國有79人因為服用或使用他販賣的產品死亡，將在9月判刑。他原被控14項一級謀殺罪及14項協助自殺罪，但控方聲稱難以指證他謀殺，通過認罪協議全撤謀殺指控、僅保留最高刑期為10年至20年的14項協助自殺罪名。

據報導，起訴書指出，羅過去曾擔任工程師，並在多倫多一間飯店當過廚師，他利用自身專業在網路上經營非法副業，專門向全球處於心理高風險狀態的脆弱群體販售致命化學物質，還附上「詳細使用說明書」。為了躲避跨國警方的網路緝查，羅在販售毒物的網站上同時上架「辣椒醬」等餐飲配料，刻意將自己包裝成「工業食品加工批發商」，企圖掩人耳目。他靠販賣這些有害物質包裹已經賺了29萬6981加元（約21萬5266美元）。

根據事實陳述，羅經營4家公司，透過網站行銷販售亞硝酸鈉、口罩、頭罩及調節器等物品，消費者使用這些產品自殺。

據統計，他在2021年1月至2023年4月間，向美國、英國、中國、澳洲、法國、巴西等約41個國家和地區，寄出超過1209件毒物包裹；其中330個寄往英國，涉及至少79宗死亡個案；157個寄到加拿大各地，涉及至少14宗死亡；431個寄往美國，具體受害人數不詳。加拿大廣播公司的偵查發現至少147人因羅的包裹自殺身亡。

羅家中發現的私人信件寫道：「我真心以為自己是在幫助人們減輕痛苦，同時賺取一些微薄的利潤。」據庭上播放當時的錄音對話，記者問他有多少人使用其產品成功自殺，羅答道：「很多、很多、很多、很多。」

據報導，加拿大遺屬對當局撤銷謀殺控罪感到憤怒與失望，一名18歲加國死者父親斥有關決定是「恥辱」。在另一受害重災區英國，當局不會對羅某提出起訴，因為引渡存在極大變數且耗時多年，加拿大在判刑時把英國死者納入考慮，已是彰顯正義「最快且最有效」的途徑——這決定惹英國受害者家屬強烈不滿，痛批為侮辱和傳遞錯誤信息。