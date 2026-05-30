豪門遺產惹殺機？西班牙服飾Mango創辦人墜崖 接班人被控弒父

強納森2024年12月16日到父親安迪克的葬禮會場。（路透）

前年12月，71歲、知名西班牙服飾品牌Mango創辦人安迪克在巴塞隆納附近山區與長子強納森健行時墜崖身亡，當時被認為是意外。今年5月，強納森卻因涉嫌預謀殺父被捕。

強納森以100萬歐元（約116.6萬美元）交保，但限制出境和住居。在巴塞隆納時尚圈，「強納森」曾代表穩健的未來。從瑞士 的寄宿學校到留學美國念視聽傳播，再到西班牙納瓦拉大學IESE商學院EMBA，專攻會計與財管。這讓他在數字與治理上展現與父親截然不同風格。安迪克是激情創業者，強納森是冷靜管理者。

1981年生的強納森是安迪克與前妻三個孩子中的長子，另有一姊、一妹。2005年強納森正式進入Mango，兩年後推出男裝線Mango Man，這是他職涯代表作。男裝線在短短幾年拓展至90個市場、600個銷售點，營收占比達1成2。各界咸認為，他是Mango當然的接班人。

2012年強納森進入董事會任副主席，負責產品、形象、設計與技術採購。這讓他逐漸走向核心，與姊妹茱蒂絲、莎拉共同治理。家族持股率足9成5，其餘由集團執行長（CEO）魯伊斯持有。這也讓強納森不只是繼承人，更是協調者。

安迪克驟逝後，強納森逐漸轉向家族控股公司，專注資產與財富管理。這個轉變顯示，他不再只是品牌管理者，更是家族財富的守護者。對西班牙商界而言，他的角色已超越時尚，進入資產治理層次。

強納森的光明前途於前年12月14日陷入深淵。這對父子到蒙哲臘山區健行時，老父墜崖身亡。最初被認為是意外，但在去年重啟調查後，案情急轉直下。

警方發現，強納森的陳述有多處矛盾。法官在裁定中提到手機定位及通聯紀錄等7項重要跡證，例如他宣稱主動提議這趟登山「和解之旅」，但事發前一周他多次獨自到同一區域疑似勘查路線。事發後的陳述矛盾、足跡疑似被移動、安迪克隨扈被支開，以及法醫報告顯示傷勢不符單純滑倒。本月19日強納森在住處被捕，他堅決否認所有指控。

法官在羈押裁定指，強納森對金錢有「明顯執著」，這是重要動機之一。安迪克生前計畫修改遺囑，打算將遺產捐給慈善基金會而引發強納森不滿。他多次要求提前繼承。遺囑最終來不及修改，安迪克離世，遺產由3名子女均分。

自2018年起成為安迪克伴侶的前女子職業高球選手克斯，大強納森8歲。安迪克2023年立遺囑時分給克斯500萬美元。她主張按特留分，自己應分到7000萬歐元。安迪克生前身家達41億歐元（約47.8億美元），占比還不到2%。

安迪克曾因強納森主導營運期間業績不佳而予以調職和縮減權限。他手機訊息有「仇恨、怨恨及死亡念頭」等字。

案件仍在調查中，強納森與家族均堅稱清白，並強調所有指控缺乏直接證據。無論最終結果如何，本案已成為探討家族企業繼承壓力、親子關係複雜性與金錢如何影響人性的典型案例。