稱不是美國要求就照做 馬來西亞防長：不急於提高軍事支出

馬來西亞國防部長說，不急於提振軍事支出，必須兼顧其他領域的需求。（路透）

馬來西亞國防部 長卡立諾丁表示，儘管美國正施壓盟邦提高軍事自主能力，大馬不會因此急於擴大國防預算，而是在推動軍事現代化的同時，兼顧其他關鍵發展需求。

彭博資訊報導，卡立諾丁30日在香格里拉對話場邊受訪時說：「就因為美國這麼說，不代表我們要立刻執行。」「我們的預算必須分配給不同領域，因為我們並非已開發國家。」

他的發言正值美國國防部長赫塞斯 呼籲亞洲盟邦將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的3.5%，以因應中國大陸「歷史性的軍力建置」。

在軍事發展方向上，馬來西亞正尋求建立不對稱作戰能力，聚焦低成本且可大量生產的武器系統，例如無人機與火箭。卡立諾丁表示，大馬正尋求引進土耳其、南韓及澳洲的技術，也不排除向中國大陸或俄羅斯 採購相關裝備。

他也透露，赫塞斯在29日的雙邊會晤中，重申美國對區域安全的承諾。雙方並討論挪威因僅向北約盟國出售武器，而拒絕核准對馬來西亞飛彈出口合約後的替代方案。

卡立諾丁表示，赫塞斯告訴他，美方事先對挪威的決定並不知情，並願意向馬來西亞出售美製飛彈作為替代選項。他說，大馬政府將慎重評估這項提議。

此外，卡立諾丁表示，麻六甲海峽不會出現類似荷莫茲海峽遭封鎖的情況。