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寮國洞穴淹水受困逾1周 搜救隊救出首名生還者

中央社／永珍30日電
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寮國中部洞穴因淹水造成七人受困逾一周，搜救隊救出首名生還者。(美聯社)
寮國中部洞穴因淹水造成七人受困逾一周，搜救隊救出首名生還者。(美聯社)

一支專業潛水員團隊表示，他們今天從寮國中部一個被水淹沒的洞穴中救出一名男子，目前仍有4人受困，另有2人下落不明。

路透報導，7名寮國國民先前進入賽宋奔省（Xaisomboun Province）的這個洞穴探勘黃金，但他們的出口被阻斷，導致他們受困超過一周。

影片畫面顯示，搜救人員引導一名滿身泥濘、戴著頭燈的男子從狹窄的洞穴入口出來。

搜救團隊在臉書（Facebook）貼文中表示，大約花了37分鐘才將帶著這名男子穿過通道抵達安全地帶。

搜救人員表示，由於他們正在評估已尋獲的其餘4人狀況，當晚已暫停行動，並計劃重新展開搜尋，以尋找最後失蹤的兩個人。

搜救團隊在臉書上發文指出，來自鄰國泰國的一支志工團隊於24日加入了救援行動，進一步的增援部隊預計將於今天抵達，其中包括來自法國、印尼、日本、泰國和澳洲的人員。

參與此次任務的泰國洞穴潛水員邦卡翁（Kengkard Bongkawong）今天在臉書貼文中表示，倖存者在等待撤離時，健康狀況正在惡化。

他指出：「這項搜救行動極具挑戰性，因為必須帶領他們穿過延伸數百公尺的狹窄通道，且途中需要進行潛水。」

另一名泰國志工昨天拍攝的畫面顯示，倖存者坐在洞穴深處的岩石突出部位上，因鬆了一口氣而喜極而泣。

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