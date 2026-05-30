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俄攻烏無人機 打到羅馬尼亞歐撻伐「跨越另一條紅線」

編譯中心／綜合29日電
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俄羅斯一架無人機29日凌晨疑似越過邊境並墜毀於羅馬尼亞東部住宅區，擊中公寓大樓並...
俄羅斯一架無人機29日凌晨疑似越過邊境並墜毀於羅馬尼亞東部住宅區，擊中公寓大樓並引發火災。（路透）

俄羅斯一架對烏克蘭軍事行動期間出動的無人機，29日凌晨疑似越過邊境並墜毀於羅馬尼亞東部住宅區，擊中公寓大樓並引發火災，造成平民受傷。事件引發歐盟與北約強烈譴責，形容俄羅斯行為已「跨越另一條紅線」。

根據英國BBC及羅馬尼亞官方說法，墜毀地點位於羅馬尼亞東部加拉茨（Galati）地區，一棟公寓住宅屋頂。羅馬尼亞緊急狀況總監察局表示，無人機攜帶的爆裂物已在墜毀後引爆，引發火災。事故造成2人擦傷、約70人疏散，傷者僅為輕微擦傷並已接受治療。

羅馬尼亞總統達恩示，這是俄烏戰爭爆發以來對羅馬尼亞領土「最嚴重」的事件之一，並強調：「全部責任在俄羅斯聯邦。」

羅馬尼亞國防部表示，該無人機原本用於攻擊烏克蘭境內靠近邊境的基礎設施，期間進入羅馬尼亞領空後墜毀並釀成事故。然而俄方否認指控。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，所有關於俄方參與事件的指控「毫無根據」。

羅馬尼亞軍方在偵測到無人機進入領空後，曾緊急出動兩架F-16戰機，但達恩表示，當時未具備在不危及平民情況下擊落目標的條件。

羅馬尼亞外交部將事件形容為「俄羅斯聯邦嚴重且不負責任的升級行為」，並已召見俄羅斯大使提出抗議。

烏克蘭外交部長西比哈29日表示，此事證明莫斯科當局的侵略行為，對黑海地區乃至整個歐洲大陸構成威脅。

歐盟執委會主席范德賴恩在社群平台X表示，此事件顯示俄羅斯侵略行動「又越過一條底線」，歐盟與羅馬尼亞及其人民站在一起，並將持續加強安全與施壓俄羅斯制裁。

北約秘書長呂特亦表示，俄羅斯行為對所有盟國構成危險，北約已向羅馬尼亞保證，將「保衛每一寸領土」。

這並非俄羅斯無人機首次闖入北約成員國羅馬尼亞，但卻是首次造成人員受傷的事件。

俄羅斯一架無人機29日凌晨疑似越過邊境並墜毀於羅馬尼亞東部住宅區，擊中公寓大樓並...
俄羅斯一架無人機29日凌晨疑似越過邊境並墜毀於羅馬尼亞東部住宅區，擊中公寓大樓並引發火災。（歐新社）

羅馬尼亞緊急情況部門顯示，俄羅斯無人機29日墜毀在東部邊境城市加拉茨一棟公寓大樓...
羅馬尼亞緊急情況部門顯示，俄羅斯無人機29日墜毀在東部邊境城市加拉茨一棟公寓大樓，引發火災。（美聯社）

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