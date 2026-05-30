民主剛果首見伊波拉確診康復 美設肯亞隔離中心

伊波拉病毒疫情 正肆虐剛果民主共和國（簡稱民主剛果），世界衛生組織 （WHO ）29日宣布，當地首見一位確診患者康復出院。

中央社引述法新社報導，世衛組織專家勒甘德（Anais Legand）告訴記者，民主剛果聲稱近日有一名患者痊癒出院，且已經返回社區。

勒甘德表示，這是當地伊波拉確診患者當中的「首起」康復案例，但她也強調，預計還有其他患者痊癒，只是尚未獲得實驗室檢測結果確認。

她更說道，這是在兩次檢測結果都呈現陰性之後離開醫療機構的首起案例。

勒甘德提到，從5月15日宣布疫情爆發以來，世衛組織已記錄到民主剛果有125起確診病例，其中17例死亡，以及超過900起疑似病例，其中223例喪命。

另據路透報導，白宮28日表示，美國將在肯亞設立一座設施，以隔離曾暴露於伊波拉病毒風險的美國公民。若他們出現症狀，美國不會接回國，而是送往第三國治療。確診患者將被送到歐洲國家，國家名單尚待確定。

這項策略明顯有別於以往疫情爆發期間的做法。美國總統川普政府尋求將所有病例阻絕於境外。

美國國務院在聲明中說，美國打算為肯亞的伊波拉防疫行動提供1350萬美元，還說國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天與肯亞總統魯托（William Ruto）通話，討論疫情狀況。

CDC上周對曾到民主剛果、烏干達或南蘇丹的人士祭出臨時旅行禁令，包括通常不受此類限制的綠卡持有人；同時也在美國3座機場對來自上述國家的美國人進行防疫篩檢。

美方官員表示，患者將轉送其他國家是因為這樣比較快，也是為了保護國內的美國民眾。他們否認這項決策出於政治動機。